Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul
Data publicării: 13:28 08 Apr 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan, presedintele Romaniei Președintele României, Nicușor Dan, salută armistițiul SUA-Iran. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj, după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul.

Președintele României, Nicușor Dan, salută armistițiul de două săpătmâni dintre SUA și Iran. Potrivit acestuia, țara noastră "este în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile continue". Totodată, Nicușor Dan a spus că este recunoscător Pakistanului și altor mediatori regionali pentru munca lor în vederea încetării focului și rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu.

"Salut acordul dintre Statele Unite și Iran de a stabili un armistițiu și suntem recunoscători Pakistanului și altor mediatori regionali pentru munca lor.

Săptămânile de conflict au împins prețurile energiei și alimentelor la niveluri dureroase pentru familiile și întreprinderile din întreaga lume și din Europa.

VEZI ȘI: Planul de pace în 10 puncte al Iranului, propus lui Donald Trump

Nicușor Dan, despre armistițiul SUA - Iran: România este în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile continue

Acum este momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocierile diplomatice și o soluție durabilă, aducând stabilitate și securitate în regiune, inclusiv siguranța navigației prin Strâmtoarea Orumz.

România este în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile continue", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Reamintim că președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul, respectiv o încetare temporară a focului de aproximativ două săptămâni. Totodată, miercuri, președintele american a anunțat că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

