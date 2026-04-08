Șapte semne de avertizare importante: nimeni nu este „prea tânăr pentru a face cancer de colon”

Nu se știe cu certitudine ce anume determină creșterea numărului de cazuri de cancer colorectal, în special în rândul tinerilor, dar mulți au emis ipoteza că prevalența alimentelor ultraprocesate în dieta tinerilor joacă un rol semnificativ.

Acum că este recunoscut ca fiind al patrulea tip de cancer ca frecvență aici, în Marea Britanie, tot mai mulți oameni sunt îngrijorați de această boală și, la fel ca în cazul multor alte tipuri de cancer, diagnosticul precoce ar putea fi cheia învingerii acesteia.

Semnal de alarmă tras de specialiști

Dr. Amir Khan (nu boxerul) a apărut recent în emisiunea „This Morning” pentru a discuta despre creșterea numărului de cazuri și despre motivul pentru care nu suntem niciodată prea tineri pentru a fi diagnosticați cu această boală.

El a declarat: „Observăm că tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, în special în țările mai bogate. Considerăm că acest lucru se datorează mai multor factori care apar de-a lungul vieții și care își au originea încă din copilărie.

„Observăm această tendință mai pronunțată la generațiile actuale decât la cele anterioare. Este vorba despre expunerea la alimente ultraprocesate, băuturi zaharoase, excesul de greutate și un stil de viață sedentar.”

Factorii de risc și prevenția

Medicul a explicat că o serie de factori de acest gen se pot „acumula în timp” și de aceea asistăm la o creștere semnificativă a numărului de cazuri, în special în rândul persoanelor cu vârsta sub 50 de ani.

În completarea comentariilor sale anterioare, medicul a postat pe Instagram: „Deși vârsta rămâne cel mai important factor de risc pentru cancerul de colon, observăm o creștere a numărului de tineri la care se diagnostichează această boală, în special în țările cu venituri medii și ridicate.

„Nu este niciodată vina nimănui că se îmbolnăvește de cancer, dar organizația Cancer Research UK sugerează că 54% din cazurile de cancer de colon pot fi prevenite prin consumul de alimente integrale, în special plante bogate în fibre, reducerea la minimum a consumului de alcool, renunțarea la fumat, menținerea unui stil de viață activ și atingerea unei greutăți sănătoase.”

Când trebuie să mergi la doctor

Cancerul de colon a ajuns în prim-planul atenției după ce, în ultimii ani, a afectat personalități precum actorul James Van Der Beek și prezentatoarea emisiunii „MAFS Australia”, Mel Schilling, ambii pierzându-și, din păcate, lupta cu boala la începutul acestui an.

Oricine este îngrijorat că ar putea avea cancer de colon ar trebui să se prezinte imediat la medicul de familie, mai ales dacă observă sânge în scaun sau o schimbare a obiceiurilor intestinale; de asemenea, merită să discute cu medicul și despre antecedentele familiale ale acestei boli.

Simptomele posibile ale cancerului colorectal

Potrivit Cancer Research UK, simptomele posibile ale cancerului de colon (colorectal) pot include: