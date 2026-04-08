DCNews Stiri Ministrul Justiției, mesaj pentru noii șefi de la DNA, DIICOT și PÎCCJ, după ce Nicușor Dan a semnat numirea lor în funcție
Data publicării: 21:20 08 Apr 2026

Ministrul Justiției, mesaj pentru noii șefi de la DNA, DIICOT și PÎCCJ, după ce Nicușor Dan a semnat numirea lor în funcție
Autor: Ioan-Radu Gava

radu marinescu 2 Imagine cu Radu Marinescu, ministrul justiției. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre consolidarea statului de drept, după ce Nicușor Dan a semnat numirile șefilor la marile parchete.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după semnarea de către preşedintele Nicuşor Dan a numirilor la şefia marilor parchete, că, la capătul acestui drum, nu sunt mize personale, nume sau orgolii, ci este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor, potrivit Agerpres.

Acesta i-a felicitat pe noii şefi ai marilor parchete şi le-a transmis că este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii.

Preşedintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiţiei, au fost aprobate. Toţi procurorii şefi şi 4 dintre adjuncţi au fost numiţi. Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfăşurat o procedură de selecţie de o asemenea amploare (18 candidaţi pentru 8 poziţii de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă şi de evaluare. O procedură derulată cu deplină transparenţă, care a implicat transmiterea în direct a interviurilor şi prezentarea publică a motivărilor opţiunilor Ministerului Justiţiei. Mulţumesc pentru eforturile profesionale membrilor comisiei ministeriale, colegilor din minister şi colegilor din CSM, toţi implicaţi în derularea conform legii şi bunelor practici a acestei proceduri de maximă însemnătate pentru justiţie, a scris Marinescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, faptul că au existat şi opinii diferite nu invalidează procedura, ci confirmă eficienţa unui mecanism de selecţie care presupune mai multe filtre de evaluare instituţională.

Felicitări celor numiţi în conducerea marilor parchete şi succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor, a spus ministrul Radu Marinescu.

CITEȘTE ȘI                -              Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii care și-au pierdut încrederea în el și nu l-ar mai vota. Răspuns pentru DC News

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete

Propunerile fuseseră înaintate marţi şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Astfel, au fost numiţi în funcţii prin decret prezidenţial:

  • Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (procurorul general al României);
  • Ioan-Viorel Cerbu - procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
  • Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

De asemenea, au fost numiţi în funcţii:

  • Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  • Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
  • Marius-Ionel Ştefan - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
  • Alex-Florin Florenţa - procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Singura propunere transmisă de ministrul Justiţiei către şeful statului şi care a fost respinsă de Nicuşor Dan a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Imagistica care pune diagnosticul înaintea biopsiei. Medicul Tudor Cipruț: Diagnosticul de tumoră deja este pus de noi / video
Publicat acum 11 minute
Unde sunt cei mai stresați angajați din Europa și cum evoluează nivelul de implicare
Publicat acum 38 minute
Trump, discuții cu Rutte despre retragerea SUA din NATO: Procedura prin care americanii pot părăsi Alianța Nord-Atlantică
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Mihai Manea: Este rușinos și umilitor ca istoria să fie redusă la o oră pe săptămână
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni cu sisteme moderne și protecție îmbunătățită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 0 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Victorie pentru Realitatea Plus: Curtea de Apel București suspendă decizia CNA de retragere a licenţei
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
