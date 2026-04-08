Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii care și-au pierdut încrederea în el și nu l-ar mai vota. Răspuns pentru DC News

Florin Răvdan, jurnalist DC News, a fost prezent la Palatul Cotroceni, la conferința de presă a președintelui, unde l-a întrebat:

"Aș vrea să mă întorc un pic la ce spuneau colegii mei mai devreme despre postările de pe rețelele sociale după ce ați anunțat aceste numiri. Deja sunt foarte multe voci din spațiul public, dar nu numai și cetățenii simpli, care spun că și-au pierdut încrederea în dumneavoastră și că nu vor mai vota pentru al doilea mandat. Lor ce le transmiteți? Ce mesaje vreți pentru ei?"

"Aștept argumentele pentru care transmit asta și așa cum am răspuns tuturor argumentelor pe care le-am găsit în spațiul public, dacă găsesc altele, o să le răspund și altora și sper să avem o dezbatere rațională pe argumente pe ce e de făcut cu societatea noastră", a răspuns Nicușor Dan.

Cine ar trebui să apere public procurorii

În continuare, jurnalistul a adresat o a doua întrebare:

"Ați spus la începutul conferinței că nu îi apără nimeni public pe procurori. Cine ar trebui să o facă și cum ar trebui schimbată procedura?"

"Păi, de exemplu, în cazul acesta cu Episcopul de Huși, când jurnaliștii pe bună dreptate se duceau către parchet să întrebe, sunt niște probe, au fost trimise, n-au fost trimise, ar trebui ca, conform regulamentelor, procurorul șef al structurii, fiind un caz de notorietate, să iasă și să spună, iată, asta s-a întâmplat, dacă procurorul e vinovat, l-am pedepsit, l-am trimis la CSM, la inspecția judiciară, dacă nu e vinovat, iată, el n-a greșit cu nimic. Numai că dacă procurorul șef de structură nu face lucrul acesta, evident că începe să crească o întreagă narațiune pe care nimeni nu o controlează", a explicat Președintele României.