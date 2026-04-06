€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
DCNews Stiri București, destinație de top pentru vara lui 2026, spune presa din Marea Britanie: Perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin
Data publicării: 13:34 06 Apr 2026

București, destinație de top pentru vara lui 2026, spune presa din Marea Britanie: Perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin
Autor: Tiberiu Vasile

bucuresti arcul de triumf Arcul de Triumf din București. Sursa foto: Unsplash/Călin Stan

București atrage atenția turiștilor internaționali ca o destinație accesibilă și plină de farmec pentru vara lui 2026.

O capitală europeană plină de farmec, cu prețuri prietenoase, a captat atenția presei britanice. Potrivit Express, „o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline”, iar orașul este considerat „perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin”. Este vorba despre București.

O destinație accesibilă pentru vară

București se dovedește astfel a fi locul ideal pentru o escapadă de câteva zile în această vară pentru mulți turiști din occident, fără să fie nevoie să cheltuiască o avere pentru a se simți bine. Capitala României oferă tot ce ai nevoie pentru un weekend plin de experiențe: istorie, cultură și energie modernă.

Potrivit britanicilor, Palatul Parlamentului impresionează prin dimensiuni și arhitectură, iar Centrul Vechi atrage prin străduțe pitorești, baruri animate și clădiri cu farmec vechi. Tot aici se află și Mănăstirea Stavropoleos, una dintre cele mai vechi biserici din oraș, care nu trebuie ratată.

Obiective și spații verzi care încântă vizitatorii

Pe lângă reperele istorice, englezii vorbesc despre București că posedă parcuri generoase, cum este Parcul Herăstrău, și locuri culturale emblematice precum Ateneul Român. Vizitatorii care au trecut pe TripAdvisor nu contenesc să laude frumusețea orașului:

„Mănăstirea este situată în Centrul Vechi. Este un loc fabulos, încărcat de istorie, interiorul este superb și intrarea este gratuită. Nu ratați ocazia de a o vizita dacă sunteți în oraș.”

„Este o biserică foarte mică și foarte frumoasă. Este una dintre cele mai vechi biserici din București. În opinia mea, este cea mai frumoasă biserică din București”, a menționat alt utilizator.

Viața locală și atmosfera urbană

O plimbare prin Centrul Vechi rămâne cea mai bună metodă de a simți pulsul orașului. Cafenelele, restaurantele și barurile fac ca zona să fie mereu animată, iar viața de noapte este foarte activă. TripAdvisor reflectă acest spirit: „Aceasta este o zonă frumoasă a Bucureștiului, cea mai veche parte a orașului, cu cafenele peste tot, iar viața de noapte este excelentă, oamenii ies în fiecare seară la cafea, la o bere sau la masă cu prietenii.”

De aici, se poate ajunge ușor la castelele din împrejurimi sau în zonele rurale pitorești, completând experiența unei vacanțe perfecte.

Se pare că pentru străinii care caută o combinație între prețuri accesibile, cultură bogată și un oraș vibrant, Capitala noastră se impune drept alegerea ideală. Fie că e vorba de o plimbare prin parcuri, explorarea Centrului Vechi sau vizitarea unor repere istorice, orașul oferă o experiență pentru o vacanță de neuitat, conform Express.

CITEȘTE ȘI: București vs. Istanbul. Titi Aur arată un paradox cu traficul în cele două orașe / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
turism
marea britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Adrian Negrescu atenționează: prețul carburanților ar putea ajunge la chiar 12 lei/litru, dar alta e marea problemă. Franța, Italia, Marea Britanie deja se confruntă cu asta
Publicat acum 5 minute
IRI Travel își consolidează parteneriatul oficial cu lanțul hotelier Grifid din Bulgaria
Publicat acum 43 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 50 minute
București, destinație de top pentru vara lui 2026, spune presa din Marea Britanie: Perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin
Publicat acum 59 minute
Încălzirea globală ar putea expune în Antarctica un teren cât Pennsylvania, valoros în resurse minerale. Ce se află sub calota glaciară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 54 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 57 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 5 ore si 15 minute
Noi opere ale lui Darius Vâlcov, scoase la licitație. A doua parte a colecției, de trei ori mai mare decât prima. Sunt premiere pe piața din România GALERIE FOTO
Publicat acum 6 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Imagini rare cu Archie și Lilibet, copiii lui Harry și Meghan, surprinși acasă de Paște
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close