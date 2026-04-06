București, destinație de top pentru vara lui 2026, spune presa din Marea Britanie: Perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin

O capitală europeană plină de farmec, cu prețuri prietenoase, a captat atenția presei britanice. Potrivit Express, „o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline”, iar orașul este considerat „perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin”. Este vorba despre București.

O destinație accesibilă pentru vară

București se dovedește astfel a fi locul ideal pentru o escapadă de câteva zile în această vară pentru mulți turiști din occident, fără să fie nevoie să cheltuiască o avere pentru a se simți bine. Capitala României oferă tot ce ai nevoie pentru un weekend plin de experiențe: istorie, cultură și energie modernă.

Potrivit britanicilor, Palatul Parlamentului impresionează prin dimensiuni și arhitectură, iar Centrul Vechi atrage prin străduțe pitorești, baruri animate și clădiri cu farmec vechi. Tot aici se află și Mănăstirea Stavropoleos, una dintre cele mai vechi biserici din oraș, care nu trebuie ratată.

Obiective și spații verzi care încântă vizitatorii

Pe lângă reperele istorice, englezii vorbesc despre București că posedă parcuri generoase, cum este Parcul Herăstrău, și locuri culturale emblematice precum Ateneul Român. Vizitatorii care au trecut pe TripAdvisor nu contenesc să laude frumusețea orașului:

„Mănăstirea este situată în Centrul Vechi. Este un loc fabulos, încărcat de istorie, interiorul este superb și intrarea este gratuită. Nu ratați ocazia de a o vizita dacă sunteți în oraș.”

„Este o biserică foarte mică și foarte frumoasă. Este una dintre cele mai vechi biserici din București. În opinia mea, este cea mai frumoasă biserică din București”, a menționat alt utilizator.

Viața locală și atmosfera urbană

O plimbare prin Centrul Vechi rămâne cea mai bună metodă de a simți pulsul orașului. Cafenelele, restaurantele și barurile fac ca zona să fie mereu animată, iar viața de noapte este foarte activă. TripAdvisor reflectă acest spirit: „Aceasta este o zonă frumoasă a Bucureștiului, cea mai veche parte a orașului, cu cafenele peste tot, iar viața de noapte este excelentă, oamenii ies în fiecare seară la cafea, la o bere sau la masă cu prietenii.”

De aici, se poate ajunge ușor la castelele din împrejurimi sau în zonele rurale pitorești, completând experiența unei vacanțe perfecte.

Se pare că pentru străinii care caută o combinație între prețuri accesibile, cultură bogată și un oraș vibrant, Capitala noastră se impune drept alegerea ideală. Fie că e vorba de o plimbare prin parcuri, explorarea Centrului Vechi sau vizitarea unor repere istorice, orașul oferă o experiență pentru o vacanță de neuitat, conform Express.

