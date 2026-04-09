DCNews Stiri Percheziții în Sălaj şi Cluj: 18 firme cercetate pentru fraudă cu fonduri publice de 3,5 milioane de lei
Data actualizării: 13:28 09 Apr 2026 | Data publicării: 12:49 09 Apr 2026

Percheziții în Sălaj şi Cluj: 18 firme cercetate pentru fraudă cu fonduri publice de 3,5 milioane de lei
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Polițiștii au efectual 6 percheziții în judeţele Sălaj şi Cluj. Sursa foto: Freepik

Polițiștii au descins în Sălaj şi Cluj, într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi fals.

Poliţiştii au pus în aplicare, miercuri, şase mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Sălaj şi Cluj. 

Fraudă cu fonduri publice de 3,5 milioane de lei

Descinderile au avut loc în contextul în care poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cercetează două persoane din judeţul Cluj într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi fals, după ce 18 firme ar fi accesat nelegal ajutoare financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei, transmite Agerpres.

O femeie de 59 de ani şi un bărbat de 32 de ani, reţinuţi

În urma descinderilor, o femeie de 59 de ani şi un bărbat de 32 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ulterior fiind plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019-2021, 18 societăţi comerciale din Sălaj (sau care şi-au mutat sediul în acest judeţ) ar fi obţinut pe nedrept fonduri printr-un program naţional.

"Ulterior obţinerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate şi menţinute în circuitul civil de către două persoane fizice şi o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăţi controlate şi conturi personale, în baza unor operaţiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilităţi băneşti, în scopul disimulării originii ilicite", se arată în comunicat.

Banii obținuți ilegal, folosiți pentru achiziţia de imobile

Conform investigaţiilor, o parte din bani ar fi fost folosiţi pentru achiziţia de imobile, care ulterior au fost ipotecate şi vândute, sumele fiind retrase fragmentat pentru a li se pierde urma.

Oamenii legii au pus sechestru asigurător asupra a două imobile din judeţul Cluj. Totodată, au fost puse sub sechestru părţi sociale şi acţiuni ale mai multor firme şi s-au aplicat popriri pe conturi bancare până la concurenţa sumei de 3,5 milioane de lei.

La acţiune au participat specialişti criminalişti, luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Sălaj şi jandarmi din cadrul IJJ Cluj. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, ce cuprinde 20 de acte materiale de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată. 

