Ministrul Agriculturii, avertisment: Noi scumpiri și penurie de produse, după Paște

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că românii riscă să se confrunte cu noi scumpiri și penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România dacă autoritățile nu intervin. Potrivit acestuia, sistemul agricol din România funcționează pe trei piloni: sectorul vegetal, zootehnia și industria alimentară, iar dacă unul dintre aceste segmente cedează, tot lanțul riscă să se prăbușească. El avertizează că sectorul vegetal deja se află în acest pericol.

„În momentul de față, în agricultură avem 3 paliere – vegetal, zootehnie și industrie alimentară. Dacă acest mecanism privind achiziționarea de la pompă pentru 78 l pe hectar nu va fi dat, prin care fermierii să cumpere fără acciză și TVA, sectorul vegetal va intra în colaps. Riscăm ca 3 milioane de hectare să nu mai fie cultivate, vorbim de culturi de primăvară”, a spus Florin Barbu la România TV.

Ministrul Agriculturii: Efect de domino

Potrivit ministrului Agriculturii, impactul nu se oprește la nivelul culturilor agricole.

„Porumbul, în cazul în care sectorul vegetal nu mai funcționează, nu mai poate asigura hrana animalelor și nici materia primă utilizată în industria alimentară. Este un efect de domino: dacă o piesă a căzut, se duce de râpă tot sistemul. Trebuie să intervenim direct în acest mecanism pentru fermieri”, a mai spus Florin Barbu.

Florin Barbu: Riscul major este să avem penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România

„Sigur că vor crește (prețurile n.r.), pentru că vedem că inflația are o creștere galopantă. Am spus, când am aprobat plafonarea TVA la alimentele de bază, că dacă nu intervenim în momentul de față în piață privind o plafonare la alimentele de bază până în iulie, riscăm să avem inflație de 15% la produse agroalimentare.

În cazul în care consumul scade, ar fi o repercusiune asupra sectorului agroalimentar: procesatorii sunt nevoiți ca o parte din angajați să îi disponibilizeze. Atunci când ne vom duce pe acest lanț, atât agricultura, cât și industria alimentară vor fi afectate, iar riscul major este să avem penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România”, a mai spus Florin Barbu.