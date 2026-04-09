DCNews Politica Ministrul Agriculturii, avertisment: Noi scumpiri și penurie de produse, după Paște
Data actualizării: 14:09 09 Apr 2026 | Data publicării: 14:08 09 Apr 2026

Ministrul Agriculturii, avertisment: Noi scumpiri și penurie de produse, după Paște
Autor: Doinița Manic

imagine cu un cos de cumparaturi într-un magazin alimentar Ministrul agriculturii spune că sectorul vegetal riscă să intre în colaps. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a lansat un avertisment îngrijorător privind situația actuală din agricultură și riscurile majore din perioada următoare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că românii riscă să se confrunte cu noi scumpiri și penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România dacă autoritățile nu intervin. Potrivit acestuia, sistemul agricol din România funcționează pe trei piloni: sectorul vegetal, zootehnia și industria alimentară, iar dacă unul dintre aceste segmente cedează, tot lanțul riscă să se prăbușească. El avertizează că sectorul vegetal deja se află în acest pericol.

„În momentul de față, în agricultură avem 3 paliere – vegetal, zootehnie și industrie alimentară. Dacă acest mecanism privind achiziționarea de la pompă pentru 78 l pe hectar nu va fi dat, prin care fermierii să cumpere fără acciză și TVA, sectorul vegetal va intra în colaps. Riscăm ca 3 milioane de hectare să nu mai fie cultivate, vorbim de culturi de primăvară”, a spus Florin Barbu la România TV.

Ministrul Agriculturii: Efect de domino

Potrivit ministrului Agriculturii, impactul nu se oprește la nivelul culturilor agricole.

„Porumbul, în cazul în care sectorul vegetal nu mai funcționează, nu mai poate asigura hrana animalelor și nici materia primă utilizată în industria alimentară. Este un efect de domino: dacă o piesă a căzut, se duce de râpă tot sistemul. Trebuie să intervenim direct în acest mecanism pentru fermieri”, a mai spus Florin Barbu.

Florin Barbu: Riscul major este să avem penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România

„Sigur că vor crește (prețurile n.r.), pentru că vedem că inflația are o creștere galopantă. Am spus, când am aprobat plafonarea TVA la alimentele de bază, că dacă nu intervenim în momentul de față în piață privind o plafonare la alimentele de bază până în iulie, riscăm să avem inflație de 15% la produse agroalimentare.

VEZI ȘI: Plafonarea adaosului la toate alimentele la 20%, propusă de ministrul Agriculturii. Adrian Negrescu: Efecte nocive pe termen mediu și lung

În cazul în care consumul scade, ar fi o repercusiune asupra sectorului agroalimentar: procesatorii sunt nevoiți ca o parte din angajați să îi disponibilizeze. Atunci când ne vom duce pe acest lanț, atât agricultura, cât și industria alimentară vor fi afectate, iar riscul major este să avem penurie de produse pe rafturile magazinelor de retail din România”, a mai spus Florin Barbu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ai grijă la această infecție cu transmitere sexuală. Este rezistentă la antibiotice
Publicat acum 4 minute
Din studenți în oameni de TV: Experiență reală de talk-show în studioul DCNews
Publicat acum 9 minute
Anunț despre Sfânta Lumină de Înviere. Mai vine anul acesta în România?
Publicat acum 15 minute
Adopția începe cu empatia: autoritățile avertizează că problema animalelor fără stăpân este „generată de oameni”
Publicat acum 22 minute
Mișcare interesantă înainte de marele anunț al lui Trump. Răzvan Dumitrescu: De ce este importantă ora
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 3 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 7 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Jocuri erotice
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran: Atacurile Israelului asupra Libanului încalcă armistițiul cu SUA/ Liderul care conduce delegația americană în negocierile cu Iranul
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
