Victor Ponta acuză "o posibilă răzbunare politică" în spatele închiderii Realitatea Plus: Pot urma și alte televiziuni
Data actualizării: 09:18 08 Apr 2026 | Data publicării: 09:16 08 Apr 2026

Victor Ponta acuză "o posibilă răzbunare politică" în spatele închiderii Realitatea Plus: Pot urma și alte televiziuni
Autor: Doinița Manic

imagine cu microfon realitatea Jurnaliștii de la Realitatea anunță că vor protesta astăzi în fața sediului CNA. Foto: Facebook Realitatea.net

Fostul premier Victor Ponta acuză o manevră în spatele închiderii Realitatea Plus.

Fostul premier Victor Ponta acuză o manevră în spatele deciziei CNA de ieri, care a retras licența Realitatea Plus pentru neplata unor amenzi. Potrivit acestuia, măsura "arată ca o răzbunare politică" și ar putea crea un precedent care ar putea duce la închiderea mai multor posturi de televiziune.

"Nu sunt deloc bucuros văzând că CNA a închis Realitatea TV! Și nu sunt masochist; m-au făcut albie de porci ani de zile, au spus o mulțime de minciuni și trăznăi despre mine! Dar tot nu cred că e bine să fie închiși. Iar motivul invocat de CNA – „amenzi neplătite” – este absolut neserios! Cred că CNA și, mai ales, judecătorii din civil trebuie să condamne jurnalistul și postul să plătească despăgubiri celor calomniați; însă până acum nu au facut asta (poate nu venise “ordinul” sau “lumina verde”?).

Victor Ponta: Așa arată ca o răzbunare politică și un precedent nedemocratic care seamănă cu Rusia sau Moldova! 

Dar așa arată ca o răzbunare politică – și un precedent nedemocratic care seamănă cu Rusia sau Moldova! Nu vreau să ne bucurăm că se închide o televiziune care nu ne place - pentru că înseamnă că mâine se pot închide alte televiziuni, conturi, podcasturi, și nu o să mai avem dreptul să criticăm dacă acum nu o facem.

Iar oamenii care se uitau la acel post tv o să fie și mai nemulțumiți de țara în care trăim și o să se simtă și mai persecutați de “Sistem”! Așa că nu îmi place decizia de azi; sunt și alții care fac la televizor și în online lucruri la fel sau chiar mai grave și nedrepte - dar nu pățesc nimic; o regulă trebuie să fie pentru toți, nu doar pentru cei care au “ghinion”!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Realitatea Plus va trebui să înceteze emisia. Jurnaliștii ies în stradă

Realitatea Plus va trebui să înceteze emisia după decizia CNA de ieri. Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat că dispus această măsură din cauza amenzilor neachitate de postul TV. Decizia CNA este executorie, dar poate fi atacată (contencios administrativ). Dacă instanța admite suspendarea deciziei pe parcursul procesului, funcționează până la decizia definitivă.

Reamintim că ieri, Anca Alexandrescu a declarat despre decizia CNA că aceasta este o nouă manifestare dictatorială a sistemului, care vrea să blocheze Realitatea Plus. Emisia postului va continua online, iar decizia va fi atacată în instanță, potrivit acesteia.

Astăzi, începând cu ora 10:00, va avea loc un rotest pașnic în fața CNA, după suspendarea licenței Realitatea Plus. Forțele de ordine sunt deja mobilizate în jurul instituției, potrivit Realitatea.net.

