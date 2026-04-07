DCNews Politica Personalități politice Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
Data publicării: 09:41 07 Apr 2026

Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
Autor: Crişan Andreescu

Tătulescu Corneliu Ștefan, alături de Iulian Tătulescu, primarul orașului Fieni. Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am avut consultările cu toți primarii dâmbovițeni pe marginea proiectului de buget, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Am discutat deschis despre nevoile reale ale fiecărei comunități, despre investițiile deja începute, dar și despre proiectele care trebuie susținute în perioada următoare, astfel încât alocarea fondurilor să fie una corectă și bine fundamentată.

Administrațiile locale au nevoie de stabilitate cât mai repede, pentru a putea merge mai departe fără blocaje și fără întârzieri.

Direcția pentru 2026 este clară și stabilită: continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație în fiecare comunitate din județul nostru, ca și până acum.

În Dâmbovița, dezvoltarea se face prin colaborare, implicare și prin decizii luate la timp. Suntem o echipă și mergem mai departe împreună, cu responsabilitate și cu respect față de oameni", a anunțat Corneliu Ștefan.

