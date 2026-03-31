Ilie Bolojan compară România cu Franța, în „Le Figaro". Ce a spus despre situația din coaliție
Data actualizării: 20:30 31 Mar 2026 | Data publicării: 20:27 31 Mar 2026

Ilie Bolojan compară România cu Franța, în „Le Figaro”. Ce a spus despre situația din coaliție
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan spune că situația României este asemănătoare cu cea a Franței. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a comparat situația României cu cea a Franței, într-un interviu pentru „Le Figaro”.

Într-un interviu acordat „Le Figaro”, premierul României, Ilie Bolojan, a comparat situația țării noastre cu cea a Franței, afirmând că "sunt destul de similare în anumite domenii". El a vorbit și despre coaliția de guvernare, spunând că aceasta nu este ușor de gestionat fiind vorba de "patru partide, de la stânga la dreapta".

VEZI ȘI: Ilie Bolojan: Proiectul privind cumulul de pensie și salariu la stat este gata, se așteaptă avizul CSM

”Situaţia României şi cea a Franţei sunt destul de similare în anumite domenii. Ambele ţări au deficite bugetare semnificative. Când am devenit prim-ministru, deficitul României era de 9,3%, iar reducerea acestui deficit a fost o prioritate pentru mine. Dobânzile pe care trebuia să le plătim erau, de asemenea, foarte mari, iar marjele noastre de dezvoltare erau reduse.

A doua asemănare se referă la situaţia politică. Şi noi avem o formă de coabitare. După alegerile din 2024, am avut un Parlament foarte fragmentat din punct de vedere politic: niciun partid nu are mai mult de 25%. Guvernăm, aşadar, cu o coaliţie de patru partide, de la stânga la dreapta. Nu este uşor să gestionezi această coaliţie, iar menţinerea stabilităţii guvernamentale a fost, de asemenea, o prioritate. Cu o anumită înţelepciune politică, am reuşit să păstrăm această stabilitate”, a declarat premierul Ilie Bolojan în interviul respectiv.

Ilie Bolojan: România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor

Ilie Bolojan a vorbit și despre pachetele de măsuri adoptate până acum de guvernul pe care îl conduce, susținând că în ultimii ani, "România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor".

VEZI ȘI: Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă

”Unele vizau creşterea veniturilor bugetare, în timp ce altele aveau ca obiectiv reducerea anumitor cheltuieli ale statului. Una dintre inegalităţile pe care am dorit să le corectăm se referea la sistemul de pensii al magistraţilor. În România, judecătorii puteau ieşi la pensie la vârsta de 50 de ani. Am corectat această situaţie. Apoi am adoptat un pachet de reforme în administraţia publică, ceea ce înseamnă că am redus cheltuielile administrative şi am luat decizii de descentralizare. Am dorit, de asemenea, să schimbăm modelul de dezvoltare economică. În ultimii ani, România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor, dar o parte din această dezvoltare s-a bazat mai ales pe consum, ceea ce a contribuit la adâncirea deficitului. Dorim, aşadar, să trecem de la un model de creştere bazat în principal pe consum la un model bazat mai mult pe producţie”, a menţionat premierul.

Întrebat cât de multe fonduri europene intenţionează România să obţină în 2026, Bolojan a răspuns: ”Aproximativ 10 miliarde de euro. Cu toate acestea, România trebuie să realizeze anumite reforme pentru a putea primi toate aceste fonduri, iar noi trebuie, de asemenea, să cofinanţăm proiectele”.

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 23 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 26 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 41 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 41 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 30 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 34 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
