Ilie Bolojan compară România cu Franța, în „Le Figaro”. Ce a spus despre situația din coaliție

Într-un interviu acordat „Le Figaro”, premierul României, Ilie Bolojan, a comparat situația țării noastre cu cea a Franței, afirmând că "sunt destul de similare în anumite domenii". El a vorbit și despre coaliția de guvernare, spunând că aceasta nu este ușor de gestionat fiind vorba de "patru partide, de la stânga la dreapta".

”Situaţia României şi cea a Franţei sunt destul de similare în anumite domenii. Ambele ţări au deficite bugetare semnificative. Când am devenit prim-ministru, deficitul României era de 9,3%, iar reducerea acestui deficit a fost o prioritate pentru mine. Dobânzile pe care trebuia să le plătim erau, de asemenea, foarte mari, iar marjele noastre de dezvoltare erau reduse.

A doua asemănare se referă la situaţia politică. Şi noi avem o formă de coabitare. După alegerile din 2024, am avut un Parlament foarte fragmentat din punct de vedere politic: niciun partid nu are mai mult de 25%. Guvernăm, aşadar, cu o coaliţie de patru partide, de la stânga la dreapta. Nu este uşor să gestionezi această coaliţie, iar menţinerea stabilităţii guvernamentale a fost, de asemenea, o prioritate. Cu o anumită înţelepciune politică, am reuşit să păstrăm această stabilitate”, a declarat premierul Ilie Bolojan în interviul respectiv.

Ilie Bolojan: România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor

Ilie Bolojan a vorbit și despre pachetele de măsuri adoptate până acum de guvernul pe care îl conduce, susținând că în ultimii ani, "România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor".

”Unele vizau creşterea veniturilor bugetare, în timp ce altele aveau ca obiectiv reducerea anumitor cheltuieli ale statului. Una dintre inegalităţile pe care am dorit să le corectăm se referea la sistemul de pensii al magistraţilor. În România, judecătorii puteau ieşi la pensie la vârsta de 50 de ani. Am corectat această situaţie. Apoi am adoptat un pachet de reforme în administraţia publică, ceea ce înseamnă că am redus cheltuielile administrative şi am luat decizii de descentralizare. Am dorit, de asemenea, să schimbăm modelul de dezvoltare economică. În ultimii ani, România a cunoscut un model de dezvoltare bazat pe creşterea infrastructurii şi pe majorarea salariilor, dar o parte din această dezvoltare s-a bazat mai ales pe consum, ceea ce a contribuit la adâncirea deficitului. Dorim, aşadar, să trecem de la un model de creştere bazat în principal pe consum la un model bazat mai mult pe producţie”, a menţionat premierul.

Întrebat cât de multe fonduri europene intenţionează România să obţină în 2026, Bolojan a răspuns: ”Aproximativ 10 miliarde de euro. Cu toate acestea, România trebuie să realizeze anumite reforme pentru a putea primi toate aceste fonduri, iar noi trebuie, de asemenea, să cofinanţăm proiectele”.