Șantierul naval DAMEN Mangalia, în faliment. Ministrul Economiei Irineu Darău promite angajaților plata salariilor restante și un nou obiectiv
Data actualizării: 14:51 06 Apr 2026 | Data publicării: 14:51 06 Apr 2026

Șantierul naval DAMEN Mangalia, în faliment. Ministrul Economiei Irineu Darău promite angajaților plata salariilor restante și un nou obiectiv
Autor: Andrei Itu

Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia (1) Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia

Șantierul DAMEN Shipyards Mangalia intră oficial în faliment, după votul creditorului majoritar în Adunarea Creditorilor. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că salariile restante pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt deja în proces de plată prin Fondul de Garantare.

Ministerul Economiei, prin vocea ministrului Irineu Darău, a anunțat că prioritatea imediată este protejarea angajaților de la Șantierul DAMEN Shipyards Mangalia, intrat în procedura de faliment.

Conform oficialului, salariile restante pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt deja în proces de plată prin Fondul de Garantare. Chiar dacă falimentul presupune închiderea formei actuale de organizare și disponibilizări, ministrul Economiei spune că șantierul rămâne un obiectiv strategic pentru România.

Se încheie o etapă pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia

”Astăzi se încheie o etapă pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia. Este un moment dificil, dar este și punctul din care trebuie să ne uităm responsabil la ce urmează. Ne-am asigurat că oamenii sunt protejați - din Fondul de Garantare - prin plata salariilor în următoarele luni, iar în continuare vom munci necontenit pentru a crea condițiile pentru viitoare investiții care să valorifice activele și capitalul uman, cu perspective pe termen lung.


Azi, în urma Adunării Creditorilor, votul exprimat de creditorul majoritar asupra planului de reorganizare al companiei conduce la intrarea companiei în procedura de faliment.


Nu abandonăm acest șantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părțile implicate și vom continua să acționăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală. Acest șantier rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România și din Europa, iar forța de muncă de aici este un activ valoros, care trebuie păstrat cât mai mult posibil.


Ministerul Economiei s-a preocupat în permanență de protejarea capitalului uman al șantierului, declarându-l săptămâna trecută companie de interes strategic. Atât noi, cât și întregul Guvern, vom lua toate deciziile necesare pentru protejarea interesului competitiv al companiei și pentru protejarea angajaților săi.


Prioritatea imediată sunt oamenii. Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt în procedură de plată și vor ajunge la angajați în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar”, a scris ministrul Irineu Darău, pe o rețea socială.

Ce urmează după falimentul Șantierul DAMEN Shipyards Mangalia

În continuare, ministrul anunță că se lucrează la soluții pentru relansarea activității, atragerea de investiții și valorificarea activelor.

”În paralel, lucrăm la următoarea etapă. Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile.


Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi.
Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a scris ministrul Economiei, Irineu Darău, pe o rețea socială.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Rețeta de pască perfectă pentru Paște, pe care o poți savura fără griji. E sănătoasă și recomandată de Anca Hâncu
Publicat acum 4 minute
Colette Avital, fostă diplomată originară din România, bruscată de poliție în timpul protestelor din Tel Aviv
Publicat acum 4 minute
Imaginea Lunii surprinsă de NASA stârnește controverse: de ce pare mai mică decât ar trebui?
Publicat acum 14 minute
Secretul Deniilor din Săptămâna Mare: Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
Publicat acum 27 minute
„Piesa cheie“ în planul lui Trump în Emisfera Vestică: Separatiștii din Alberta au strâns semnăturile pentru independență și ar putea deveni al 51-lea stat al SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 23 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului / Val de arestări în Iran
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
