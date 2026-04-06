Șantierul naval DAMEN Mangalia, în faliment. Ministrul Economiei Irineu Darău promite angajaților plata salariilor restante și un nou obiectiv

Ministerul Economiei, prin vocea ministrului Irineu Darău, a anunțat că prioritatea imediată este protejarea angajaților de la Șantierul DAMEN Shipyards Mangalia, intrat în procedura de faliment.

Conform oficialului, salariile restante pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt deja în proces de plată prin Fondul de Garantare. Chiar dacă falimentul presupune închiderea formei actuale de organizare și disponibilizări, ministrul Economiei spune că șantierul rămâne un obiectiv strategic pentru România.

Se încheie o etapă pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia

”Astăzi se încheie o etapă pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia. Este un moment dificil, dar este și punctul din care trebuie să ne uităm responsabil la ce urmează. Ne-am asigurat că oamenii sunt protejați - din Fondul de Garantare - prin plata salariilor în următoarele luni, iar în continuare vom munci necontenit pentru a crea condițiile pentru viitoare investiții care să valorifice activele și capitalul uman, cu perspective pe termen lung.



Azi, în urma Adunării Creditorilor, votul exprimat de creditorul majoritar asupra planului de reorganizare al companiei conduce la intrarea companiei în procedura de faliment.



Nu abandonăm acest șantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părțile implicate și vom continua să acționăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală. Acest șantier rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România și din Europa, iar forța de muncă de aici este un activ valoros, care trebuie păstrat cât mai mult posibil.



Ministerul Economiei s-a preocupat în permanență de protejarea capitalului uman al șantierului, declarându-l săptămâna trecută companie de interes strategic. Atât noi, cât și întregul Guvern, vom lua toate deciziile necesare pentru protejarea interesului competitiv al companiei și pentru protejarea angajaților săi.



Prioritatea imediată sunt oamenii. Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt în procedură de plată și vor ajunge la angajați în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar”, a scris ministrul Irineu Darău, pe o rețea socială.

Ce urmează după falimentul Șantierul DAMEN Shipyards Mangalia

În continuare, ministrul anunță că se lucrează la soluții pentru relansarea activității, atragerea de investiții și valorificarea activelor.

”În paralel, lucrăm la următoarea etapă. Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile.



Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi.

Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a scris ministrul Economiei, Irineu Darău, pe o rețea socială.