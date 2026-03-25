Șantierul Naval Mangalia intră în faliment, după ce planul de reorganizare nu a fost aprobat de Damen Shipyards
Data actualizării: 11:28 25 Mar 2026 | Data publicării: 11:16 25 Mar 2026

Șantierul Naval Mangalia intră în faliment, după ce planul de reorganizare nu a fost aprobat de Damen Shipyards
Autor: Andrei Itu

Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia (1) Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia

Blocul Național Sindical anunță că Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al Șantierului Naval Mangalia.

„Consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”, avertizează sindicaliştii BNS, subliniind angajații îşi vor pierde locurile de muncă. 

Angajații de la Șantierul Naval Mangalia își vor pierde locurile de muncă

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, a transmis, miercuri, BNS, cu privire la situaţia angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia, care nu şi-au primit salariile de peste 3 luni. 

Conform sindicaliştilor, ”consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”.

„Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, transmite BNS.

Însă reprezentanţii Damen spun că, în actuala formă, planul de reorganizare nu poate fi susţinut, deoarece nu oferă ”un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”.

Comunicatul transmis de Damen Holding după ce planul de organizare de la Șantierul Naval Mangalia nu a fost aprobat

 ”Damen Holding îşi reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul şantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat şi corect”, afirmă compania.

Damen Holding spune că a făcut o analiză în detaliu a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei ce operează şantierul naval Mangalia.

 ”Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale pentru Damen. Este important de menţionat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaţilor, partenerilor şi celorlalte părţi implicate. Deşi compania rămâne angajată să sprijine viitorul şi posibila continuare a activităţii şantierului naval Mangalia, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”, notează reprezentanţii Damen.

Obiectivul Damen

”Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului şi este disponibilă să colaboreze cu toate părţile interesate pentru a identifica şi analiza soluţii alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil şi sustenabil pentru şantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părţile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiţii semnificative de-a lungul anilor”, mai notează reprezentanţii Damen.

Amintim că mai multe proteste au fost făcute de angajații de la Șantierul Naval Mangalia asupra situației grave în care se află, cel  mai recent fiind marți dimineață.

