Așteptările lui Nicușor Dan după ancheta DIICOT privind pozele trucate postate de Elena Lasconi

Întrebat dacă a fost citat sau audiat în dosarul DIICOT privind fotografiile trucate, publicate de fosta candidată la prezidențiale, Elena Lasconi înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025, președintele Nicușor Dan a amintit că el este cel care a depus plângerea pentru respectivele imagini.

Nicușor Dan, dispus să răspundă procurorilor

„Eu, la DIICOT, vă aduc aminte, sunt cel care a depus plângerea care a dus la această cercetare penală. Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce. Dar ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea, că niște oameni au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu?!”, a declarat Nicușor Dan, marți.

Totodată, acesta a răspuns și suspiciunilor apărute în spațiul public privind o posibilă legătură între autorii fotografiilor și o echipă la care a apelat în timpul campaniei electorale.

„Sunt două lucruri clare: eu am făcut plângerea la DIICOT a doua zi după ce elementele acestea au apărut în spațiul public; și, în campania electorală, am lucrat cu mai multe echipe, care au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat. Și da, e o certitudine că, în ancheta DIICOT, două dintre aceste persoane au fost și în filmarea, fotografiile despre care vorbim.

Mai departe, este treaba procurorilor. E foarte bine c-au ajuns până aici. Mi-aș dori, cât mai curând, să răspundă la întrebarea esențială: Cine i-a plătit pe oamenii ăștia?”, a mai spus Nicușor Dan, aflat la Timișoara, într-o vizită la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”.

Amintim că, înainte cu câteva zile de alegerile prezidențiale din mai 2025, Elena Lasconi publica imagini neclare cu o presupusă întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. În urma unei investigații, s-a constatat că imaginile au fost trucate prin intermediul unei puneri în scenă cu actori care au jucat rolurile celor trei personaje.

