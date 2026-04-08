Ambasadorul Ovidiu Dranga arată miza Formatului București (B9) pentru România și nu numai

Originile formatului de cooperare regională B9 a fost inițiat de către E.S. Ovidiu Dranga. Acum, în contextul Summitului B9 din luna mai de la București, care va reuni statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România) dar și cu participarea SUA, Ovidiu Dranga a punctat aspecte esențiale despre eveniment. Temele principale de discuție vor fi securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

"B9 nu este doar un format de cooperare regională, pe care unii îl consideră „mort” sau, cel puțin, expirat. Eu mă încăpățânez să cred, în pofida scepticismului, invidiei și opoziției multora, cu care m-am confruntat personal încă de când am început să lucrez la creionarea inițiativei, că aceasta și-a demonstrat utilitatea în cei peste 10 ani de funcționare.



Am avut, din fericire, șansa să interacționez cu politicieni care i-au înțeles miza, în primul rând președinții României și Poloniei de la acea vreme. Formatul București, intitulat astfel la propunerea mea în toamna anului 2015, este vocea strategică a Estului Europei, care s-a coagulat cu dificultate și își menține relevanța pentru că a răspuns unei necesități: aceea ca statele din Flancul Estic al NATO să descurajeze agresiunea Rusiei cu abilitate diplomatică, inteligență și hotărâre.



O politică externă de succes înseamnă, printre altele, fructificarea oportunităților, cu înțelepciune, viteză și inspirație. Există momente în care lucrurile importante nu se văd imediat, dar schimbă direcția unei regiuni întregi. Formatul București (B9) este unul dintre ele.



Creat într-un context în care Europa Centrală și de Est avea nevoie de o voce mai clară și mai puternică în relația cu Statele Unite, care au înțeles integral pericolul asertivității Rusiei în Ucraina și în zona adiacentă, B9 a devenit, în timp, un instrument real de coordonare regională, care transmite un mesaj simplu: suntem pregătiți să ne apărăm și o vom face, în numele și cu contribuția aliaților noștri din Europa și America de Nord.



Dincolo de întâlniri și declarații, miza acestui format este una profundă: conectarea intereselor de securitate ale statelor din Flancul Estic cu deciziile majore și sensibilitățile geopolitice ale partenerului transatlantic", a transmis E.S. Ovidiu Dranga.

„Într-o lume în redesenare, România își afirmă rolul strategic”

În continuare, E.S. Ovidiu Dranga afirmă că România nu este doar un participant pasiv la aceste procese, ci are capacitatea de a le genera și influența.

„Astăzi, într-un context geopolitic tensionat, în care echilibrele se redesenează rapid și interdependențele transatlantice sunt tot mai evidente, astfel de inițiative nu mai sunt opționale. Sunt obligatorii pentru consolidarea încrederii: între aliați, între instituții, între lideri.

România nu este doar un participant la aceste procese. Are capacitatea de a le genera, de a le influența și de a le duce mai departe. Pentru că, uneori, diferența dintre a conta și a fi ignorat stă în capacitatea de a construi cadrele în care se iau deciziile și se găsesc soluții", a scris E.S. Ovidiu Dranga, pe o rețea socială.

Președintele american Donald Trump nu a acceptat invitația lui Nicușor Dan de a participa la Summitul B9 de la București din luna mai 2026, dar SUA ar urma să fie reprezentate de către Marco Rubio, secretar de stat. Conform surselor oficiale, în prezent se poartă discuții între biroul lui Marco Rubio și Administrația Prezidențială din România.

Chiar dacă nu poate ajunge în București, Donald Trump a mulțumit oficialilor români pentru creșterea procentului din PIB în domeniul apărării și perspectiva creșterii în viitor până la 5%. În plus, el ar fi mulțumit României și pentru sprijinul acordat SUA în războiul din Iran.

