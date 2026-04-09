€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Politica Mai multe proiecte PNRR, întârziate. Ministrul Economiei, avertisment: Vom pierde, efectiv, bani
Data publicării: 15:24 09 Apr 2026

EXCLUSIV Mai multe proiecte PNRR, întârziate. Ministrul Economiei, avertisment: Vom pierde, efectiv, bani
Autor: Iulia Horovei

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels

Ministrul Economiei, Irineu Darău, avertizează că multe dintre proiectele finanțate prin PNRR sunt întârziate.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că o schimbare fundamentală a Guvernului, care ar determina o instabilitate politică, ar afecta foarte mult proiectele finanțate prin programele europene PNRR și SAFE.

Țara noastră ar pierde, concret, foarte mulți bani în cazul unei instabilități politice, mai ales că multe dintre proiectele finanțate prin PNRR sunt în prezent întârziate, potrivit acestuia. 

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu s-a arătat surprins de informațiile oferite de ministru: „Stați, stați, asta e, totuși, o știre... că sunt multe proiecte întârziate”.

Irineu Darău: Dacă pierdem două-trei luni prin instabilitatea politică, vom pierde, efectiv, bani

„Noi avem acum aproape 10 miliarde de euro de atras din PNRR pe finalul proiectelor, dar unele întârziate. Pe 31 august se închide (n.r. termenul limită pentru închiderea majorității investițiilor și proiectelor finanțate prin PNRR).

Din ce a mai rămas din PNRR, undeva la 16% au fost efectiv decontați. În afară - sper eu - de niște proiecte întârziate cât mai puține, care nu vor îndeplini termenul, sunt miliarde de atras acolo, multe. Și la Ministerul Economiei suntem pe o traiectorie corectivă să decontăm totul spre 100%. Sunt niște proiecte pe final. Nimeni nu-ți decontează grosul banilor la începutul proiectelor. Sunt întârziate multe, dar traiectoriile sunt corijibile.

Aici sunt trei aspecte: ceva din ce am fi putut absorbi, pur teoretic, pe credite, nu vom absorbi. Dar mai există două componente: granturile și ceea ce chiar poate fi făcut până pe 31 august, cu eforturi mari, și al treilea - penalitățile.

Dacă pierdem două-trei luni în această traiectorie cât mai dreaptă către cât mai puține penalități și cât mai mulți bani atrași, vom pierde, efectiv, bani. Exact la fel avem situația până în mai și pe anumite chestiuni de cooperare internațională, pe definirea SAFE-ului. Nu e despre partide și despre persoane. Știți bine ce înseamnă o schimbare fundamentală de guvern, de structură guvernamentală, de revenire în parlament, de un nou program de guvernare. Inevitabil, două luni se pierd!”, a mai spus apoi ministrul Economiei, Irineu Darău, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnrr
irineu darau
ministerul economiei
ce se intampla
razvan dumitrescu
SAFE
fonduri europene
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close