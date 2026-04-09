Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că o schimbare fundamentală a Guvernului, care ar determina o instabilitate politică, ar afecta foarte mult proiectele finanțate prin programele europene PNRR și SAFE.

Țara noastră ar pierde, concret, foarte mulți bani în cazul unei instabilități politice, mai ales că multe dintre proiectele finanțate prin PNRR sunt în prezent întârziate, potrivit acestuia.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu s-a arătat surprins de informațiile oferite de ministru: „Stați, stați, asta e, totuși, o știre... că sunt multe proiecte întârziate”.

Irineu Darău: Dacă pierdem două-trei luni prin instabilitatea politică, vom pierde, efectiv, bani

„Noi avem acum aproape 10 miliarde de euro de atras din PNRR pe finalul proiectelor, dar unele întârziate. Pe 31 august se închide (n.r. termenul limită pentru închiderea majorității investițiilor și proiectelor finanțate prin PNRR).

Din ce a mai rămas din PNRR, undeva la 16% au fost efectiv decontați. În afară - sper eu - de niște proiecte întârziate cât mai puține, care nu vor îndeplini termenul, sunt miliarde de atras acolo, multe. Și la Ministerul Economiei suntem pe o traiectorie corectivă să decontăm totul spre 100%. Sunt niște proiecte pe final. Nimeni nu-ți decontează grosul banilor la începutul proiectelor. Sunt întârziate multe, dar traiectoriile sunt corijibile.

Aici sunt trei aspecte: ceva din ce am fi putut absorbi, pur teoretic, pe credite, nu vom absorbi. Dar mai există două componente: granturile și ceea ce chiar poate fi făcut până pe 31 august, cu eforturi mari, și al treilea - penalitățile.

Dacă pierdem două-trei luni în această traiectorie cât mai dreaptă către cât mai puține penalități și cât mai mulți bani atrași, vom pierde, efectiv, bani. Exact la fel avem situația până în mai și pe anumite chestiuni de cooperare internațională, pe definirea SAFE-ului. Nu e despre partide și despre persoane. Știți bine ce înseamnă o schimbare fundamentală de guvern, de structură guvernamentală, de revenire în parlament, de un nou program de guvernare. Inevitabil, două luni se pierd!”, a mai spus apoi ministrul Economiei, Irineu Darău, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

