DCNews Stiri Pentru a rezolva criza carburanţilor, statul trebuie să reducă accizele și TVA-ul sau să ajute doar consumatorii vulnerabili - explicațiile AFEER
Data publicării: 10:26 26 Mar 2026

Pentru a rezolva criza carburanţilor, statul trebuie să reducă accizele și TVA-ul sau să ajute doar consumatorii vulnerabili - explicațiile AFEER
Autor: Tiberiu Vasile

carburant pompa combustibil Carburant. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, afirmă că pentru a gestiona criza carburanţilor, statul ar trebui să reducă accizele şi TVA sau să ofere ajutoare doar consumatorilor vulnerabili.

Cea mai importantă pe o piaţă este competiţia, iar ca sa rezolvi o problemă de criză ar trebui să tai din ce încasezi, respectiv accize sau TVA, a declarat, joi preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.

"Cea mai importantă este competiţia. În orice piaţă, că vorbim de energie, că vorbim de orice, este competiţia, care rezolvă cel mai mult. Când intri în piaţă (cu măsuri de plafonare etc. - n. r.) nu poate să iasă bine şi nu rezolvi problema. Deci, ca să rezolvi problema, îţi mai tai din apetit (ca stat - n. r.), adică tai din ce încasezi din produsul final, respectiv accize, TVA şi aşa mai departe sau ai nişte ajutoare ţintite către cei care au nevoie sau către cei care, fără ajutor, ar duce la o propagare a inflaţiei. Ar trebui un ajutor pentru consumatorii cu adevărat vulnerabili", a spus Urluescu.

Un efort din partea companiilor producătoare de energie

Acesta a subliniat că ajutoarele acordate de stat pe zona de gaze naturale reprezintă mai degrabă un efort din partea companiilor producătoare de energie.

"Dacă ar fi pe energie electrică, la fel, ar trebui ajutaţi consumatorii vulnerabili, nu toată lumea. Pe zona de petrol, problema este la cel care livrează la consumator produsul final. Pe partea de gaze naturale, faptul că se asigură un gaz la un preţ sub preţul pieţei de la furnizor, automat face ca furnizorul, adăugând marja sa plus taxe, tarife reglementate, să ducă preţul destul de jos. Adică, ne aşteptăm să fie chiar sub plafonul de 0,31 de bani. Repet, toate ajutoarele trebuie date la cei care au, într-adevăr, nevoie. La toată lumea e frumos, poate e plăcut pentru unii, dar nu ştiu dacă are sens totuşi un efort în cazul acesta. Nu este un efort al statului, ci este un efort companiilor care dau gaz la un preţ mult sub preţul pieţei", a explicat preşedintele AFEER.

Guvernul ar urma să aprobe proiectul de OUG privind criza carburanţilor

Guvernul ar urma să aprobe, în şedinţa de joi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind criza carburanţilor.

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii patronatelor au avut, miercuri, consultări pe tema măsurilor de intervenţie necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei, în contextul majorării preţului la carburanţi ca urmare a situaţiei internaţionale.

Prim-ministrul şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat, în cadrul acestei reuniuni, proiectul de ordonanţă care va pregăti intervenţia pe piaţa carburanţilor şi va asigura securitatea aprovizionării.

Bolojan a afirmat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediu privat şi cetăţeni şi adoptarea unor soluţii de intervenţie cu efecte colaterale minime în piaţă, transparente şi uşor de aplicat.

PSD a cerut guvernului să adopte şi o reducere a accizelor

În acelaşi timp, PSD a solicitat Executivului să adopte şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile deja anunţate pentru combaterea creşterii accelerate a preţurilor la carburanţi.

Confederaţiile sindicale reprezentative au refuzat să participe la reuniunea Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social (CNT-DS), acuzând Guvernul că mimează consultarea partenerilor sociali în contextul crizei energetice şi că nu acordă timp real pentru dezbaterea măsurilor. Sindicaliştii au prezentat şi o listă de revendicări, solicitând, printre altele, reducerea TVA şi a accizelor la combustibili.

Miercuri, a avut loc şi şedinţa Consiliului Economic şi Social (CES), instituţie care a emis un aviz negativ asupra proiectului de OUG privind criza carburanţilor. Avizul acestui for este consultativ, conform Agerpres. 

