UE a condiționat România la accize de 330 euro/tona de baril, dar ia 560 de euro! CES nu mai acceptă ca Guvernul Bolojan să pună presiune doar pe privat, în criza carburanților

UPDATE: OUG pe criza carburanților, formula finală, are toate avizele, transmite B1TV.

Este blocaj în Guvern, în contextul ședinței convocate de către premierul Ilie Bolojan, la solicitarea CES, cu patronatele.

În acest context, președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a declarat, în urmă cu scurt timp, la Digi24, că se vor prezenta la ședința de la ora 11:00, convocată de premier, atât el, ca reprezentant CES, dar și colegii săi, din partea patronală: ”Este un subiect care trebuie discutat ca să identificăm cele mai bune soluții, ca, în final, să vedem scăderea prețului la pompă. Trebuie susținut, în comun, și de partea privată și de cea guvernamentală”.

Dacă sindicatele lipsesc, mai poate avea loc ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social? Fudulea spune că ”Guvernul va decide acest lucru, noi ne prezentăm și dacă ne anunță că nu sunt sindicatele și ședința nu poate avea loc, o să încheiem ședința înainte să înceapă, dar este decizia Guvernului”. Ulterior, trebuia să aibă loc ședința CES pentru avizarea OUG pe criza carburanților.

OUG care declanșează criza carburanților a fost modificată

”Ar trebui să aibă loc, dar așteptăm să vedem dacă are toate avizele, dacă este procedura completă și dacă aceasta este varianta finală, pentru că varianța inițială a suportat modificări. La CES trebuie să vină varianta finală” a mai spus președintele CES.

Sterică Fudulea și-a exprimat speranțele că ședința CNTDS va avea loc. Indiferent de acest aspect, dacă OUG care declanșează criza carburanților are toate avizele necesare, ”nu avem de ce să nu o avizăm” a spus președintele CES.

Apel pentru ca și Guvernul să fie solidar

”Dacă noi modificăm OUG cu 5 minute înainte de ședința de Guvern, legislativ, nu este forma avizată de CES și automat nu este constituțională” a mai precizat Fudulea.

Președintele CES a mai remarcat - ”pe varianta în care nu avem efortul guvernamental” - că unul din aspectele transmise este că ”ar trebui să există solidaritate, respectiv ca efortul să nu fie doar din partea mediului privat, a producătorilor, distribuitorilor de combustibil, dar și a Guvernului, de exemplu, prin reducerea accizei, acciza în România fiind pe locul 4 ca și valoare din Europa - ca și valoare maximă”.

Guvernul ia măsuri care impactează privatul, apoi uită să ia măsuri care impactează statul

Sterică Fudulea a spus că mai multe variante au fost puse pe masa Guvernului. Întrebat despre varianta ca aceste propuneri să fie luate în calcul într-o a doua serie de măsuri, președintele CES a răspuns: ”Cu tot respectul, de fiecare dată a fost la fel. Prima dată, avem o măsură care impactează mediul privat, indiferent că e vorba despre creșteri de taxe, noi taxe sau reduceri de profit. Ulterior, nu știm când, va fi o OUG sau o inițiativă prin care Guvernul vine și sprijină. Tocmai din această cauză, colegii mei au solicitat ca astăzi să fie la pachet, adică această variantă, pentru că, efectiv, de fiecare dată, (...) partea privată s-a realizat, dar ce a însemnat partea guvernamentală s-a uitat!”.

Guvernul are acum două variante: fie dă două OUG, fie include în această OUG varianta în care prevede și solidaritatea statului, nu numai presiunea pe privat, a precizat președintele CES.

Propunerea pe masa Guvernului: Reducerea accizelor

”Rețeta este simplă. Guvernul are previzionat în buget o anumită valoare a accizei pe care o încasează, astfel încât să nu dezechilibrăm bugetul. În perioada respectivă, deja observăm o creștere a încasărilor bugetare doar din TVA-ul de diferență de la pompă și atunci, această diferență poate fi transpusă în reducerea accizei, care e o formă foarte simplă de rezolvat, pentru că nu avem nevoie de aprobări de la Comisie. Pentru TVA, de exemplu, am avea nevoie de aprobări de la Comisie, dar pentru acciză, Comisia ne-a stabilit o valoare de minimum, valoare față de care suntem de sus astăzi. UE ne-a condiționat la 330 de euro pe tona de baril și noi avem 560 de euro. Avem vreo 70% în România peste prețul minim stabilit de Comisie” a spus președintele CES, adăugând că propunerea colegilor săi ar fi o reducere la pompă de 1 leu pe litrul de carburant, ceea ce se întâmplă acum în Bulgaria.