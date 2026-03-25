Sindicatele refuză întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, pentru că se întâlnesc cu Sorin Grindeanu! Scandal uriaș cu Ordonanța care declară criza carburanților

Astăzi, 25 martie, Petrom a majorat prețul standard la pompă cu 15 bani la benzină și 20 la motorină. OUG care declară criză pe piața carburanților trebuia să fie dată în urmă cu o zi, într-o ședință extraordinară de Guvern, care nu a mai avut loc. Executivul nu ar fi avut avizele necesare.

Update: PSD vrea, la fel ca CES, reducerea accizelor

”PSD solicită Guvernului să dispună și o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunțate anterior pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. PSD subliniază că intervenția Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunțate sunt prea mici în raport cu majorările prețurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni.

E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!

PSD amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prevedeau și diminuări ale accizelor sau chiar o scutire totală în cazul motorinei utilizate în agricultură.

PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanți are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creșterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți.

Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea prețurilor la pompă pentru cetățeni și pentru firmele românești.

PSD subliniază că astfel de măsuri au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană, pentru protejarea economiilor naționale” transmite PSD, într-un comunicat de presă.

Blocajul continuă și astăzi.

La ora 11:00, premierul Ilie Bolojan are, pe agenda oficială, ”Participare la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social”.

BNS vrea să fie reprogramată întâlnirea cu Ilie Bolojan

Blocul Național Sindical solicită însă reprogramarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Ei acuză modul ”defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia”.

”Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional.

Subliniem faptul că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic.

De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri” arată un comunicat BNS.

Confederațiile sindicale nu merg la întâlnirea lui Ilie Bolojan. Se întâlnesc cu Sorin Grindeanu

Solicitarea de reprogramare vine în contextul în care atât BNS, cât și celelalte patru confederații sindicale reprezentative participă astăzi, de la ora 10:30, la o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Încă o dată, BNS a confirmat că ”președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, va participa la întâlnirea organizată de Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu toate confederațiile sindicale reprezentative la nivel național. Întâlnirea va avea loc la ora 10:30, la Palatul Parlamentului, Camera Deputaților”.

CES merge la ședință. Decizia e la Guvern

Pe de altă parte, Sterică Fudulea, președintele CES, a anunțat, în urmă cu scurt timp, la Digi24, că ei se vor prezenta la ședință. Întrebat dacă, în absența sindicatelor, ședința mai poate avea loc, el a răspuns: ”Guvernul va decide”.

Se pare că Ordonanța pe criza carburanților ar fi fost modificată.

În urma cu o zi, la Euronews, premierul Ilie Bolojan a precizat că este pregătit proiectul de Ordonanță, dar nu poate fi finalizată procedura fără avizul CES, care ar fi cerut convocarea consiliului tripartit, în contextul unor rezerve exprimate de mediul de afaceri.

”Drept urmare, mâine la ora 11:00 va fi un consiliu tripartit și de la ora 12:30 va fi acest CES. Mâine după-amiază sau cel târziu joi, în ședința de Guvern, să putem adopta acest act normativ” a spus premierul.