Ședința de Guvern se amână, nou blocaj în Executiv. România mai așteaptă până declară criza combustibilului
Data actualizării: 15:47 24 Mar 2026 | Data publicării: 15:36 24 Mar 2026

Ședința de Guvern se amână, nou blocaj în Executiv. România mai așteaptă până declară criza combustibilului
Autor: Roxana Neagu

guvernul-romaniei--- Guvernul României. Foto: gov.ro

România încă nu declară criză pe piața combustibilului. Guvernul și-a amânat ședința.

”Ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru astăzi, ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior” a anunțat Executivul. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns presei că ”CES a amanat avizarea”, respectiv Consiliul Economic și Social. 

Neoficial, însă, PSD nu a avizat OUG pe carburanți. Doi miniștri s-ar fi opus, dar și sindicatele ar fi făcut presiuni în acest sens. În acest moment, OUG pe carburanți nu poate trece, astfel că asistăm la un nou blocaj în Guvern. Executivul nu poate adopta Ordonanța. 

De altfel, au apărut critici importante cu privire la măsurile anunțate de Guvern, în urmă cu o zi, în speță de către ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a spus că nu are un glob de cristal pentru a prezice viitorul, întrebat dacă măsurile anunțate sunt de natură să scadă prețurile la pompă. În acest sens, tot mai multe voci au considerat că măsurile au fost luate pe genunchi, fără o analiză clară, dar și că sunt de natură să genereze penurie. 

Citește și: Limitarea adaosului comercial la combustibil poate duce la penurie, avertizează Adrian Negrescu: 50 de bani din 11 lei nu înseamnă nimic! 

