PNL și USR, rezoluții privind guvernarea cu PSD. Anunțurile serii

USR atrage atenţia că cetăţenii au aşteptări legitime de la actuala guvernare: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflaţiei, modernizarea statului şi menţinerea fermă a României pe traiectoria europeană.

În rezoluţia adoptată, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilităţii şi al interesului public, se arată în comunicat.

"În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale - inflaţie, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea", a subliniat Dominic Fritz, citat în comunicatul menţionat.

"Guvernarea nu înseamnă intrigi şi scandal, ci curaj şi soluţii. USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României", a mai declarat Dominic Fritz, potrivit sursei amintite.

USR face apel la toţi partenerii de coaliţie să revină la responsabilitate şi la respectarea angajamentelor asumate faţă de cetăţeni.

Comitetul Politic al USR a decis ca partidul să-şi asume responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică şi cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toţi partenerii, şi să continue reforma statului în beneficiul cetăţenilor.

De asemenea, USR susţine măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea preţurilor la benzină şi motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluţia pe termen lung este însă reducerea dependenţei de petrol şi de alte resurse fosile prin investiţii în energii regenerabile şi sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investiţiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie şi prin investiţii în transportul în comun.

Totodată, USR solicită încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani şi subminează o instituţie esenţială pentru apărarea drepturilor cetăţenilor. "Partenerii de coaliţie au obligaţia să deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului şi să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliţie şi fără alte condiţionări", punctează documentul transmis de USR.

Pe de altă parte, USR condamnă limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR, a miniştrilor săi, a membrilor şi simpatizanţilor. "Acest limbaj este incitare la violenţă, iar efectele lui coboară în stradă şi pun în pericol siguranţa tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar şi a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile", subliniază comunicatul citat.

Nu în ultimul rând, USR cere PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care ţara are nevoie de stabilitate şi predictibilitate, prin susţinerea unei moţiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD.

VEZI ȘI: Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat, luni seara, o rezoluţie în care arată că partidul susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan şi cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă

"În această seară, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie care reafirmă direcţia de stabilitate şi responsabilitate guvernamentală într-un context economic şi politic dificil şi stabileşte liniile de acţiune în perioada următoare", se arată într-un comunicat al PNL.

Potrivit rezoluţiei adoptate, "România se află într-un moment dificil: context internaţional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbţia PNRR şi o economie fragilă".

"În acest context, ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate. În acelaşi timp, tensiunile generate de PSD în Coaliţie sunt de natură să reducă eficienţa guvernamentală şi să scadă încrederea cetăţenilor în Coaliţie", se arată în document.

În rezoluţie se menţionează că, având în vedere toate acestea, PNL va acţiona pentru "buna guvernare şi stabilitate" şi pentru o "guvernare eficientă şi stabilă, cu următoarele priorităţi pentru 2026: stabilitatea finanţelor publice, securitate energetică, eficienţă în administraţie, absorbţia fondurilor europene şi implementarea proiectelor de ţară, economie competitivă pe baze sănătoase",

"PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan", se mai precizează în document.

Liberalii cer PSD "să revină la o atitudine responsabilă".

"PNL cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD", se mai arată în rezoluţia adoptată de PNL.

