Nicușor Dan i-a găsit funcție lui Dacian Cioloș. Unde ar putea reprezenta România / video

Anunţul a fost făcut luni de preşedintele Nicuşor Dan, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Această candidatură, a spus şeful statului, este una „constructivă“, orientată spre viitor şi are vocaţia de a reuni.

Preşedintele a arătat că, pentru ţara noastră, francofonia este „o alegere asumată de mult timp“ şi este „o adevărată plusvaloare care se reflectă şi din punct de vedere economic“.

Mai mult, Nicuşor Dan a reiterat că România este „unul dintre principalii susţinători ai francofoniei instituţionale“.

„Am plăcerea să vă anunț ca implicăm România în competiție, a lui Dacian Cioloș, secretar general al organizației francofoniei”, a anunțat Nicușor Dan.

Discursul complet al președintelui Nicușor Dan

„Doamnelor și domnilor,

România este unul dintre principalii susținători ai Francofoniei instituționale, atât prin contribuțiile sale financiare și politice, cât și prin numeroasele angajamente și programe pe care le promovează.

În ultimii ani, a fost pus un accent tot mai clar pe Francofonia științifică și academică, pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri cercetători francofoni și pentru parcursul lor profesional. De altfel, tinerii francofoni și rolul noii generații în a răspunde provocărilor de astăzi, dar și în a imagina și a construi societăți mai incluzive și mai pașnice, se află chiar în centrul temei din acest an a Zilei Internaționale a Francofoniei.

Această temă va fi reluată și la următorul Sommet al Francofoniei, în noiembrie în Cambodgia. Va fi un Sommet important. Un Sommet în care șefii de stat și de guvern vor decide conducerea Francofoniei pentru următorii patru ani, prin alegerea Secretarului General pentru perioada 2027-2030.

Cel de-al doilea mandat al doamnei Louise Mushikiwabo, care are în prezent funcția de Secretar General, se apropie de final, însă a contribuit semnificativ la modernizarea, la eficientizarea organizației și la creșterea relevanței acesteia pe scena internațională. Efortul său constant și activitatea sa susținută merită întreaga noastră apreciere. Îi suntem recunoscători pentru sprijinul acordat în mod constant regiunii Europei Centrale și Orientale și, în mod special, României, a cărei contribuție distinctă în cadrul Francofoniei a fost mereu valorificată.

În prezent, pentru funcția de Secretar General al Francofoniei există doi candidați, care provin din aceeași regiune geografică, Africa Centrală.

Faptul că avem o competiție e un semn bun, e un semn de democrație, un semn de vitalitate, un semn de interes al statelor și guvernelor membre pentru viitorul Francofoniei.

În acest context, credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și, mai ales, poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației.

Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul Francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție, prin lansarea oficială a unei candidaturi - candidatura domnului Dacian Cioloș, fost Prim-ministru și fost comisar european pentru Agricultură.

Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat, până acum, un Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Este o opțiune cu vocația de a reuni, este o opțiune constructivă și orientată spre viitor. Și este momentul ca România să se profileze mai puternic ca națiune decisă să ia parte, prin contribuții tot mai consistente, la marile proiecte internaționale“, a spus Nicușor Dan, luni, la Palatul Cotroceni.