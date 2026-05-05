DCNews Politica Dan Motreanu cere ca PSD şi AUR să facă următorul Guvern
Data publicării: 16:22 05 Mai 2026

Dan Motreanu cere ca PSD şi AUR să facă următorul Guvern
Autor: Florin Răvdan

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, declară că PSD şi AUR ar trebui să îşi asume guvernarea, după ce au dărâmat Guvernul Bolojan prin moţiunea de cenzură.

Potrivit lui Motreanu, PSD şi AUR au majoritate parlamentară, dovedită la moţiunea de cenzură, şi ar trebui acum să vină cu o propunere de premier, dar şi cu un program de guvernare. 

"PSD şi AUR au dărâmat Guvernul Bolojan şi au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să îşi asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier şi un program clar. Nu poţi să dai jos un guvern şi apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Aşteptăm, aşadar, soluţiile acestei majorităţi şi un plan clar pentru ceea ce urmează", a scris Motreanu pe Facebook.

Motreanu cere renunţarea la "vechile privilegii"

De asemenea, secretarul general PNL spune că liberalii au o responsabilitate faţă de românii care au cerut condiţii de trai mai bune, dar şi modernizarea României. 

"Datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună. Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan.

Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii", a mai scris Dan Motreanu.

Amintim că moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi cei ai grupului PACE, împotriva Guvernului Bolojan, a trecut marţi de votul Parlamentului, cu 281 de voturi pentru şi doar patru împotrivă. Alte trei voturi au fost anulate. 

