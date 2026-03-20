Criza carburanților: Autoritățile, în dezacord privind posibilele soluții. Situația în care benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă

Guvernul a anunțat, vineri, că lucrează la definitivarea unor măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, în timp ce multe state europene au aplicat deja anumite măsuri pentru a diminua efectele creșterii bruște a prețului de la pompă.

Totuși, oficialii de la București par că au perspective diferite privind soluțiile care pot fi aduse în criza energetică declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Viziuni diferite privind diminuarea efectelor negative la pompă

În timp ce Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, crede că o soluție guvernamentală care să se aplice tuturor cetățenilor este „nerealistă”, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, aflat în această seară în platoul B1TV, pare că se poziționează în favoarea scăderii accizei la carburanți, dar nu exclude „raționarea” sau introducerea unei cartele pentru limitarea consumului.

„Ca principiu trebuie să dai înapoi (din banii acumulați de stat din creșterea prețurilor - n.r. ). Poți să umbli și la acciză. Părerea mea că toate măsurile sunt de considerat (...) Raționarea înseamnă să intervii pe cantități. Poți să ai la pompă un anume preț, poți să nu interferezi cu prețul de la pompă, dacă nu se plafonează. Dar poți să ajungi în situația în care să dai pe cartelă, să limitezi consumul, într-un scenariu de mari dificultăți”, a spus Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la B1TV.

Consilierul lui Bolojan: Așteptările că statul poate să reducă semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea sunt nerealiste

Pe de altă parte, consilierul Ionuț Dumitru a spus: „Trebuie să înțelegem că statul nu poate contesta sau reduce, pentru toată lumea, semnificativ prețul la pompă, pentru că n-are resursele s-o facă. Nu știu dacă va fi pentru toată lumea sau nu (n.r. reducerea), dar trebuie analizate toate soluțiile pe care le putem avea în limitele bugetului aprobat. Dar așteptările că statul poate să reducă semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea sunt nerealiste, pentru că nu avem resursele s-o facem.

Nu știm ce se întâmplă cu prețul petrolului, unde se va stabiliza. Până nu avem mai multă claritate privind ce se întâmplă cu prețul petrolului pe piețele internaționale e greu de imaginat soluții, mai ales într-un buget cu constrângeri foarte mari”, a declarat consilierul premierului Ilie Bolojan, la Digi24.

Plafonarea prețului la combustibil sau introducerea unei accize flexibile

Întrebat dacă acciza flexibilă este o variantă luată în calcul de Guvernul, Ionuț Dumitru a răspuns: „Acciza flexibilă înseamnă o reducere a accizei în funcție de nivelul de preț al petrolului. Se gândește această acciză flexibilă pe nivele de preț al petrolului, pentru că nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Una e să se stabilizeze la 80 de dolari/baril, alta e la 150 de dolari/baril”, a mai spus Ionuț Dumitru.

În ceea ce privește plafonarea prețului la combustibil, consilierul premierului a spus: „Nu știu dacă poate fi o variantă plafonarea prețului, atât timp cât costurile cresc foarte mult, prețul petrolului crește foarte mult”.

Măsuri pentru agricultori și transportatori

„Avem o constrângere bugetară foarte serioasă. Trebuie să reducem deficitul bugetar, anul acesta, la 6,2% din PIB. Deci orice măsură pe care o putem discuta în momentul de față trebuie să țină cont de această constrângere bugetară. Există câteva măsuri care funcționează deja: pentru agricultură și transportatori - se rambursează o parte din acciză.

La agricultori se rambursează cea mai mare parte a accizei, în jur de 90%, iar la transportatori doar s-a prelungit această măsură de rambursare a unei părți din acciză, a crescut partea care se rambursează. Pentru celelalte sectoare economice, atunci când avem o creștere rapidă și consistentă a prețului la pompă, toată lumea e îngrijorată și se gândește la ce poate face statul pentru a reduce acest efort cumva pe care fiecare cetățean îl face”, a mai punctat Ionuț Dumitru.

Mai multe state UE au luat măsuri în ceea ce privește prețul la carburanți. În timp ce Ungaria a decis plafonarea prețului, Bulgaria va acorda persoanelor cu venituri mici compensații financiare directe. Italia și Slovenia au scăzut accizele, în timp ce Spania le-a suspendat, alături de o scădere a TVA-ului de la 21% la 10%.

Citește și: Germania deblochează o parte din rezervele sale strategice de petrol