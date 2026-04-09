Medicul Tudor Ciprut a explicat, în interviul acordat pentru DC Medical și DC News, cum evoluează diagnosticul cancerului de prostată și ce rol joacă investigațiile moderne.

Screeningul, esențial după 50 de ani

Specialistul atrage atenția asupra frecvenței ridicate a bolii: „Cancerul de prostată este pe primul sau pe al doilea loc după vârsta de 50 de ani”.

Recomandarea sa:

RMN multiparametric periodic

monitorizarea PSA

„După vârsta de 50 de ani, o verificare o dată la 2 ani”, a precizat medicul.

RMN multiparametric, primul pas

Diagnosticul precoce se bazează pe această investigație: „Acest diagnostic în fazele incipiente se face prin RMN prostatic multiparametric”.

Metoda permite detectarea tumorilor chiar înainte de apariția simptomelor.

PET-PSMA, următorul pas major

O inovație importantă este PET-PSMA, care urmează să fie utilizată pe scară largă în România.

„PET-ul cu PSMA abia urmează să intre în România”, a declarat medicul.

Această tehnologie detectează celulele tumorale printr-un marker specific prostatei.

Ce aduce nou

Avantajul major: identificarea metastazelor invizibile prin alte metode.

„Vom putea să vedem niște ganglioni care, prin alte metode imagistice... nu ne spun dacă sunt metastaze”.

De asemenea, metoda poate depista afectări osoase foarte devreme.

Noile tehnologii, precum PET-PSMA, promit o revoluție în diagnosticul cancerului de prostată. Declarațiile medicului indică un viitor în care depistarea precoce și tratamentul personalizat devin standard, chiar dacă accesul la aceste investigații rămâne încă limitat.