Ai voie să speli în Vinerea Mare? Părintele Vasile Ioana, răspuns

Răspunsul este simplu: Da, se spală. Cei care au dubii cu privire la asemenea tradiții ar trebui să consulte cărțile sfinte. Dacă nu apar interdicții cu privire la treburile casnice, atunci creștinii se pot ocupa de ele fără probleme.

Părintele Vasile Ioana a spus că rufele se pot spăla în Vinerea Mare. Nu există un temei care ar putea interzice așa ceva, chiar dacă este o zi în care creștinii suferă pentru Răstignirea Mântuitorului.

„Unii cred că în Vinerea Mare nu ai voie să speli. Ai voie și în Vinerea Mare. Este o zi în care sigur că suferim pentru răstignirea Domnului, omul merge la prohod. Dar vinerea poți să speli fără niciun fel de problemă, nu există niciun temei care să ne interzică”, a spus preotul Vasile Ioana.

Este bine, dacă ai timp, să le faci pe ambele.

