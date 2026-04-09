€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Ai voie să speli în Vinerea Mare? Părintele Vasile Ioana, răspuns
Data actualizării: 17:57 09 Apr 2026 | Data publicării: 17:57 09 Apr 2026

Ai voie să speli în Vinerea Mare? Părintele Vasile Ioana, răspuns
Autor: Ioana Dinu

mașină de spălat / Fotografie de la RDNE Stock project: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-rufe-spalatorie-ma-ina-de-spalat-5591463/

Pentru oamenii care fac curat în case înainte de Paște, a spăla sau nu în Vinerea Mare este o dilemă.

Răspunsul este simplu: Da, se spală. Cei care au dubii cu privire la asemenea tradiții ar trebui să consulte cărțile sfinte. Dacă nu apar interdicții cu privire la treburile casnice, atunci creștinii se pot ocupa de ele fără probleme.

Părintele Vasile Ioana a spus că rufele se pot spăla în Vinerea Mare. Nu există un temei care ar putea interzice așa ceva, chiar dacă este o zi în care creștinii suferă pentru Răstignirea Mântuitorului.

„Unii cred că în Vinerea Mare nu ai voie să speli. Ai voie și în Vinerea Mare. Este o zi în care sigur că suferim pentru răstignirea Domnului, omul merge la prohod. Dar vinerea poți să speli fără niciun fel de problemă, nu există niciun temei care să ne interzică”, a spus preotul Vasile Ioana.

Este bine, dacă ai timp, să le faci pe ambele. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

paste
pasti
vasile ioana
vinerea mare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close