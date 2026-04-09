DCNews Stiri Un pastor creștin a fost acuzat de omor din culpă după ce un bărbat s-a înecat în timpul propriului botez
Data actualizării: 17:35 09 Apr 2026 | Data publicării: 17:30 09 Apr 2026

Un pastor creștin a fost acuzat de omor din culpă după ce un bărbat s-a înecat în timpul propriului botez
Autor: Alexandra Curtache

Un pastor creștin a fost acuzat de omor din culpă după ce un bărbat s-a înecat în timpul propriului botez / Foto: Unsplash

Un pastor creștin a fost acuzat de omor din culpă după ce un bărbat în vârstă a murit tragic în timpul unui botez desfășurat în curtea din spate a unei case.

Robert Smith, un bărbat în vârstă de 61 de ani, bunic a șapte nepoți, a murit în timpul unui botez oficiat de Cheryl Bartley, de la Life Changing Ministries.

Evenimentul era transmis în direct pe pagina de Facebook a bisericii, dar a fost rapid eliminat după ce s-a produs tragedia. Pastorul a fost acum acuzat de neglijență gravă în legătură cu moartea bărbatului.

Intervenția echipajelor medicale, fără rezultat

Robert Smith s-a născut în Brixton și se pare că suferea de Parkinson. Acesta a primit „asistență medicală avansată” la fața locului după ce echipajele de urgență au intervenit, dar, din păcate, nu a putut fi salvat și a fost declarat mort înainte de a putea fi transportat la spital.

Bartley urmează să compară joi, 14 mai, în fața Tribunalului Magistrat din Birmingham, după ce a fost acuzată de omor din neglijență gravă în legătură cu rolul pe care l-a avut în calitate de pastor în timpul botezului.

Citește și: Un preot catolic lansează un avertisment sever: „Lumea este pregătită pentru Antihrist”

Procurorii: există suficiente dovezi pentru acuzații

Malcolm McHaffie, șeful diviziei speciale de criminalitate, a declarat: „Am decis să o punem sub acuzare pe Cheryl Bartley, în vârstă de 48 de ani, pentru omor din neglijență gravă în legătură cu rolul său de pastor în timpul unui botez.

Aceasta urmează decesului lui Robert Smith, în vârstă de 61 de ani, din Brixton, sudul Londrei, care a murit înecat la o adresă din Slade Road, Erdington, pe 8 octombrie 2023. Procurorii noștri au lucrat pentru a stabili că există dovezi suficiente pentru a aduce acest caz în fața instanței și că este în interesul public să se inițieze proceduri penale.

Am colaborat îndeaproape cu Poliția West Midlands pe parcursul anchetei desfășurate de aceasta. Reamintim tuturor celor interesați că procedura penală împotriva acestei inculpate este în curs și că ea are dreptul la un proces echitabil. Este esențial să nu existe nicio relatare, comentariu sau distribuire de informații online care ar putea prejudicia în vreun fel această procedură”.

Citește și: Postul negru creștin ortodox. În ce zile se ține și cum. Ce semnificație are

Cine era Robert Smith

Robert Smith lucra ca frizer și fusese botezat o dată în adolescență, dar, potrivit unor surse, și-ar fi dorit o a doua ceremonie după ce a devenit un „credincios renăscut”.

Se pare că s-a deplasat la Birmingham special pentru a fi botezat, conform unei postări de pe rețelele de socializare publicată la momentul decesului său, care dezvăluia, de asemenea, că era membru al bisericii de patru ani.

Domnul Smith, care s-a născut în Jamaica, dar locuia în Marea Britanie de mai bine de 25 de ani, se pregătea să-și întâmpine al optulea nepot la momentul decesului său.

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce a făcut Darău acum 20 de ani credea că îl va ajuta ca ministru. Realitatea a bătut orice așteptare
Publicat acum 27 minute
Planurile Apple ies la iveală: noul iPhone ar putea fi cel mai așteptat din ultimii ani
Publicat acum 57 minute
Ai voie să speli în Vinerea Mare? Părintele Vasile Ioana, răspuns
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Cum se trece corect „pe sub masă” în Vinerea Mare. Tradiție în zi de doliu pentru creștinătate
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Din culisele jurnalismului modern: Studenții de la Titu Maiorescu, față în față cu realitatea din redacția DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 10 ore si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Soțul menajerei acuzate de uciderea medicului Cristian Staicu, uimit de ce a aflat: „Nici nu pot să conduc mașina”
 
