Un pastor creștin a fost acuzat de omor din culpă după ce un bărbat s-a înecat în timpul propriului botez

Robert Smith, un bărbat în vârstă de 61 de ani, bunic a șapte nepoți, a murit în timpul unui botez oficiat de Cheryl Bartley, de la Life Changing Ministries.

Evenimentul era transmis în direct pe pagina de Facebook a bisericii, dar a fost rapid eliminat după ce s-a produs tragedia. Pastorul a fost acum acuzat de neglijență gravă în legătură cu moartea bărbatului.

Intervenția echipajelor medicale, fără rezultat

Robert Smith s-a născut în Brixton și se pare că suferea de Parkinson. Acesta a primit „asistență medicală avansată” la fața locului după ce echipajele de urgență au intervenit, dar, din păcate, nu a putut fi salvat și a fost declarat mort înainte de a putea fi transportat la spital.

Bartley urmează să compară joi, 14 mai, în fața Tribunalului Magistrat din Birmingham, după ce a fost acuzată de omor din neglijență gravă în legătură cu rolul pe care l-a avut în calitate de pastor în timpul botezului.

Procurorii: există suficiente dovezi pentru acuzații

Malcolm McHaffie, șeful diviziei speciale de criminalitate, a declarat: „Am decis să o punem sub acuzare pe Cheryl Bartley, în vârstă de 48 de ani, pentru omor din neglijență gravă în legătură cu rolul său de pastor în timpul unui botez.

Aceasta urmează decesului lui Robert Smith, în vârstă de 61 de ani, din Brixton, sudul Londrei, care a murit înecat la o adresă din Slade Road, Erdington, pe 8 octombrie 2023. Procurorii noștri au lucrat pentru a stabili că există dovezi suficiente pentru a aduce acest caz în fața instanței și că este în interesul public să se inițieze proceduri penale.

Am colaborat îndeaproape cu Poliția West Midlands pe parcursul anchetei desfășurate de aceasta. Reamintim tuturor celor interesați că procedura penală împotriva acestei inculpate este în curs și că ea are dreptul la un proces echitabil. Este esențial să nu existe nicio relatare, comentariu sau distribuire de informații online care ar putea prejudicia în vreun fel această procedură”.

Cine era Robert Smith

Robert Smith lucra ca frizer și fusese botezat o dată în adolescență, dar, potrivit unor surse, și-ar fi dorit o a doua ceremonie după ce a devenit un „credincios renăscut”.

Se pare că s-a deplasat la Birmingham special pentru a fi botezat, conform unei postări de pe rețelele de socializare publicată la momentul decesului său, care dezvăluia, de asemenea, că era membru al bisericii de patru ani.

Domnul Smith, care s-a născut în Jamaica, dar locuia în Marea Britanie de mai bine de 25 de ani, se pregătea să-și întâmpine al optulea nepot la momentul decesului său.