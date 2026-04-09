Anunțul momentului de la Bruxelles-ul dacă va fi penurie de gaze în Europa din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 16:02 09 Apr 2026 | Data publicării: 16:00 09 Apr 2026

Anunțul momentului de la Bruxelles-ul dacă va fi penurie de gaze în Europa din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Autor: Andrei Itu

UE avertizează asupra dependenței prea mari de gazele lichefiate din SUA Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Comisia Europeană a făcut clarificări dacă există un pericol „imediat” de penurie de gaze din cauza conflictului cu Iranul.

Comisia Europeană nu este îngrijorată că Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu un risc "imediat" de penurie de gaze din cauza războiului cu Iranul, însă se aşteaptă la "consecinţe de durată" care decurg din criza din Strâmtoarea Ormuz, transmite EFE.

"Nu se prevăd riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării. Se aşteaptă consecinţe de durată, aşa că este important să începem pregătirile pentru iarnă", a declarat un înalt oficial, vorbind sub condiţia anonimatului, după o reuniune a Grupului de coordonare pentru Gaze al Comisiei Comisiei Europene.

UE, în întârziere cu rezervele de gaze: depozitele sunt abia la 28%

Statele membre ale UE trebuie să reumple infrastructura de stocare la 80% până în noiembrie pentru a se pregăti pentru iarnă, a spus oficialul, adăugând că o injecţie timpurie "este preferabilă", pentru a evita o avalanşă de la sfârşitul verii.

Cu toate acestea, gradul de umplere a acestor instalaţii de stocare este în prezent la 28% şi nu a fost depăşit pragul de 30%, după ce Statele Unite ale Americii şi Israelul au lansat o ofensivă contra Iranului la sfârşitul lunii februarie 2026.

UE are timp și instrumente pentru a se pregăti, anunță Bruxelles

"UE are acum timpul şi instrumentele necesare pentru a anticipa provocările şi a se pregăti în consecinţă", au adăugat sursele comunitare, care au menţionat, totodată, că "injecţia timpurie este o evoluţie foarte pozitivă şi poate ajuta la evitarea tensiunilor de la sfârşitul verii".

UE obţine 40% din importurile sale de kerosen via Strâmtoarea Ormuz, precum şi 8,5% din gazul natural lichefiat şi 7% din petrolul său, atât brut, cât şi rafinat, în principal din Irak, Kuweit, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, notează Agerpres.

