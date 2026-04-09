€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Adopția începe cu empatia: autoritățile avertizează că problema animalelor fără stăpân este „generată de oameni”
Data publicării: 16:18 09 Apr 2026

EXCLUSIV Adopția începe cu empatia: autoritățile avertizează că problema animalelor fără stăpân este „generată de oameni”
Autor: Alexandra Curtache

caini-adapost_31917900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Reprezentantele Consiliului Județean Ilfov și ale Primăriei Sectorului 1 au explicat, într-o ediție specială DC ANIMA, că abandonul, lipsa sterilizării și educația deficitară sunt principalele cauze ale fenomenului animalelor fără stăpân. Soluțiile propuse vizează campanii gratuite, educație în școli și implicarea comunității.

Invitatele emisiunii au subliniat că fenomenul animalelor fără stăpân nu poate fi înțeles fără a analiza comportamentul uman

„Trebuie să înțelegem că atunci când vedem un câine hoinărind pe străzi, în spate este un om care l-a abandonat”, a declarat reprezentanta Consiliului Județean Ilfov.

Aceasta a insistat că responsabilitatea este colectivă și că soluțiile nu pot veni exclusiv din zona instituțională.

„Problema animalelor fără stăpân nu este a animalelor. Este a noastră, a tuturor, a societății în care trăim”, a punctat ea.

Sterilizarea, soluția reală pe termen lung

Autoritățile din Ilfov au prezentat și rezultate concrete. Aproximativ 17.000 de animale au fost sterilizate gratuit în ultimii ani, însă fenomenul persistă.

„Adăposturile sunt în continuare pline. Doar prin adopții responsabile, mai ales prin sterilizare, putem să reducem înmulțirea lor necontrolată”, au explicat invitatele.

Modelul Ilfovului începe să fie preluat și de alte județe, care solicită informații despre implementarea acestor programe. Totuși, diferențele la nivel național rămân semnificative.

Abandonul și neglijența, cauze majore chiar și în Capitală

Situația nu este mai bună nici în București. Reprezentanta Primăriei Sectorului 1 a declarat că multe dintre animalele de pe străzi provin, de fapt, din gospodăriile oamenilor.

„Cele mai multe animale de pe stradă provin din curțile oamenilor. Vorbim de câini cu proprietar, dar care nu erau microcipați, care nu erau sterilizați”, a explicat aceasta.

În plus, migrația animalelor între sectoare și județe face dificilă gestionarea fenomenului, iar colaborarea între autorități devine esențială.

Educația, cheia schimbării

Un accent important a fost pus pe educație, considerată singura soluție sustenabilă. Programul „Ora cu și despre animale”, introdus ca opțional în școli, este văzut ca un pas major.

„Un copil empatic, un copil care înțelege nevoile tuturor ființelor, cu siguranță va deveni un adult responsabil”, a subliniat reprezentanta Consiliului Județean Ilfov.

În același timp, invitatele au atras atenția că educația trebuie să înceapă și în familie, nu doar în școală.

Centrele de adopții, o nouă viziune

Autoritățile încearcă să schimbe și percepția asupra adăposturilor publice. Acestea sunt transformate în „centre de adopții”, cu accent pe socializare și integrarea animalelor în familii.

„Ne dorim să nu fie acel adăpost tipic din România. Dorim să fie un loc cât mai primitor, unde câinii să poată simți cât de liber posibil”, au explicat reprezentantele.

Adopția este gratuită, dar responsabilă

Procedura de adopție rămâne simplă și gratuită, însă implică responsabilitate. Sunt necesare doar trei documente: actul de identitate, dovada venitului și dovada spațiului.

„Am avut oameni care ne întrebau dacă sunt de vânzare. Nu, adopția este gratuită”, a precizat reprezentanta Sectorului 1.

Schimbarea depinde de fiecare

Mesajul final al emisiunii a fost unul clar: fără implicarea comunității, problema nu poate fi rezolvată.

„Trebuie să facem front comun. Doar prin adopție responsabilă, sterilizare și educație putem reduce numărul animalelor de pe străzi”, au concluzionat invitatele. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adoptii animale
animale
caini fara stapan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
