DCNews Stiri Ungaria se compară cu România în prag de alegeri. Presa maghiară: "Vecinii nu au prea multe motive de optimism"
Data actualizării: 15:36 09 Apr 2026 | Data publicării: 14:58 09 Apr 2026

Ungaria se compară cu România în prag de alegeri. Presa maghiară: "Vecinii nu au prea multe motive de optimism"
Autor: Andrei Itu

viktor orban ungaria Viktor Orban, photo source: Viktor Orban @OfficialFacebook

Presa maghiară remarcă faptul că, în România, vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în declin, iar inflația rămâne greu de stăpânit. Paralela cu România a fost făcută pe fondul tensiunilor politice din Ungaria în preajma alegerilor strânse.

Presa maghiară afirmă că economia României se confruntă cu dificultăți majore, respectiv vânzările din comerțul cu amănuntul scad constant, inflația este cea mai ridicată din Europa și rămâne greu de controlat. Mai mult, inflația ar putea reveni la două cifre, iar criza energetică provocată de conflictul iranian amplifică presiunile pe nivelul de trai al românilor. 

România pierde teren la nivelul de trai, față de Ungaria, susține presa maghiară în campania electorală pentru alegerile de pe 12 aprilie

În contrast, presa din Ungaria afirmă că retailul ungar este în creștere, ceea ce ar indica o îmbunătățire a nivelului de trai. Mai mult, sugerează că România a pierdut o parte semnificativă din avantajul pe care îl avea în regiune.

„În România, vânzările din comerțul cu amănuntul continuă să scadă, în timp ce inflația rămâne dificil de controlat”, scrie presa maghiară, într-un  context politic tensionat cauzat de alegerile foarte strânse din Ungaria.

”Efectele crizei petrolului generate de conflictul iranian nu s-au reflectat încă în prețurile tuturor produselor, astfel că vecinii nu au prea multe motive de optimism. Măsurile de austeritate au afectat dureros nivelul de trai din România, iar peste această situație s-a suprapus și criza energetică provocată de războiul din Iran. Comerțul cu amănuntul din România este în cădere, în timp ce inflația, cea mai ridicată din Europa, nu doar că nu se temperează, ci este așteptată să accelereze din nou, ajungând în zona valorilor de două cifre”, notează sursa citată.

Nivelul de trai crește în Ungaria - indicator comerțul cu amânuntul


Totodată, comerțul cu amănuntul din Ungaria crește, iar dacă acesta este fapt este considerat un indicator al nivelului de trai, rezultă că locuitorii României au pierdut, în raport cu Ungaria, o zecime din nivelul lor de trai într-un singur an. Aceasta este o deteriorare extrem de evidentă din perspectiva românească. Este consecința faptului că s-a cheltuit mult mai mult decât s-a produs, statul s-a îndatorat. Un lucru adesea invocat în trecut, de țară-model în regiune, statut care între timp a fost pierdut, mai susține presa ungară.

Datele economice ale României, negative de luni întregi


Datele economice din România arată luni la rând o deteriorare continuă a nivelului de trai. Deja de 7 luni scade consumul din comerțul cu amănuntul. Viteza declinului coboară treptat spre niveluri nemaivăzute de la pandemia de Covid-19mai scrie presa maghiară.

Datele exemplifică o scădere anuală de 6,2%. Vânzările de alimente, băuturi și produse din tutun au scăzut drastic, cu 0,8%, iar cele ale produselor nealimentare sunt la un recul de 7,9%.

Alegeri în Ungaria

Ungaria desfășoară alegeri parlamentare pe data de 12 aprilie 2026. Sunt considerate unele dintre cele mai importante din ultimele decenii, din cauza impactului cu privire la politica internă și externă. Premierul Viktor Orbán, aflat la conducere de 16 ani, are parte de o provocare majoră din partea fostului aliat Peter Magyar, liderul opoziției și al partidului Tisza.

Alegerile din Ungaria sunt urmărite îndeaproape de instituțiile europene, dar și de alte puteri externe, pentru că rezultatul poate influența relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Rusia, dar și viziunea politică a Ungaria privind Ucraina.

