Soțul menajerei acuzate de uciderea medicului Cristian Staicu, uimit de ce a aflat: „Nici nu pot să conduc mașina”

Soțul suspectei acuzate de uciderea medicului Cristian Staicu a aflat de toată situația în momentul în care forțele de intervenție au descins la domiciliul lor și au încătușat-o.

Bărbatul a mărturisit că nu știa despre „viața paralelă” pe care o ducea soția sa. El are doi copii cu suspecta.

Mărturiile soțului menajerei acuzate de uciderea Cristian Staicu

„Nu știam nimic. Vă dați seama, sunt în stare de șoc. Mai mult de atât, nici nu pot să conduc, nu mai pot să merg pe stradă. Nu am pomenit în viața mea așa ceva”, a declarat soțul menajerei, potrivit România TV.

Amintim că menajera care l-ar fi omorât pe medicul anestezist în vârstă de 72 de ani din București și-a recunoscut fapta pe parcursul a 12 ore de audieri, susținând, însă, că gestul a venit din legitimă apărare. Cei doi s-ar fi certat din cauza banilor. Relația lor ar dura de mai mulți ani, chiar dacă femeia este căsătorită și are doi copii mici.

Potrivit anchetatorilor, violența atacului a fost extremă. „Inculpata a folosit un cuțit (nr. înainte să-l descopere și pe al doilea) pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi(...) Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Detalii despre crimă

Reamintim că medicul Cristian Staicu a fost ucis și incendiat în locuința sa din București. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, a suferit 14 lovituri de cuțit, iar crima a fost descoperită în urma incendiului izbucnit în casa acestuia. Cu câteva zile înainte să moară, Cristian Staicu a avut ultima gardă ca medic la Spitalul de Urgenţe Oftalmologice. Cristian Staicu era divorțat și de mai mulți ani avea o relație.