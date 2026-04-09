România ar putea avea de câştigat de pe urma planului lui Donald Trump de "pedepsire" a unor ţări din NATO

Publicaţia americană The Wall Street Journal (WSJ) a relatat miercuri că preşedintele american Donald Trump ar avea în vedere un plan de pedepsire a unor aliaţi din NATO care nu i-au ajutat ţara în războiul de 39 de zile dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, citând oficiali ai administraţiei SUA. Acum, Reuters scrie că România ar putea avea de câştigat de pe urma acestui plan, transmite Agerpres.

Ce prevede planul lui Donald Trump

Propunerea ar implica mutarea trupelor americane din ţările membre NATO considerate că nu au ajutat la efortul de război din Iran şi staţionarea acestora în ţări care au susţinut mai mult campania militară americană, se arată în relatare pe care Reuters menţionează că nu a putut-o verifica imediat.

La rândul său, agenţia de presă Xinhua, care citează tot WSJ, detaliază că planul ar putea implica printre altele închiderea unei baze americane în cel puţin una dintre ţările europene, posibil Spania sau Germania.

România, printre țările care ar putea beneficia de pe urma acestui plan

Printre ţările care ar putea beneficia de pe urma unei astfel de mutări - deoarece sunt percepute drept state care au acordat sprijin - se numără România, Polonia, Lituania şi Grecia, potrivit WSJ, care a citat doi oficiali ai Administraţiei Trump.