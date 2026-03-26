DCNews Politica Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Data publicării: 15:22 26 Mar 2026

EXCLUSIV Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Guvernul Bolojan, susținut și de PSD, a greșit. O spune fostul premier și lider social-democrat Adrian Năstase, care subliniază că e nevoie de curaj pentru a nu permite jefuirea României.

Adrian Năstase, fost premier al României, consideră că nu economia privată ar trebui să plătească prețul recesiunii în România, cât categoriile privilegiate. Dar pentru asta e nevoie de curaj. 

”Oamenii pot accepta un anumit tip de sacrificiu, până la un anumit nivel, dar, pentru asta, eu cred că ar fi trebuit să existe niște măsuri mult mai dure la nivelul unor categorii privilegiate. Ăsta e primul lucru pe care trebuia să-l faci, la nivelul Guvernului” a sugerat fostul premier Adrian Năstase, în interviul acordat DCNews. 

Întrebat de Bogdan Chirieac dacă s-ar fi atins de economia privată, așa cum a făcut-o premier Ilie Bolojan, Adrian Năstase răspunde: ”Nu, este o mare greșeală. Fără banii care vin de acolo - n.r. din mediul privat, nu poți să faci proiecte sociale”. 

”De ce Dragnea a avut un succes foarte mare politic, la un moment dat? Pentru că a avut curajul să spună - am încurajat investițiile străine în România, dar nu vrem să acceptăm spolierea României prin intermediul acestor vectori” a subliniat Adrian Năstase, adăugând că ”fără măsuri de curaj, nu poți da semnalul necesar”. 

Vezi interviul complet: 

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 12 minute
Cine transmite România - Turcia
Publicat acum 22 minute
Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Publicat acum 50 minute
Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Publicat acum 50 minute
Adrian Năstase: Conflictele din Ucraina și din Iran sunt interconectate. Nu poti fi rezolvate individual
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Sondaj privind unirea Republicii Moldova cu România: Ce ar vota moldovenii la referendum
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
