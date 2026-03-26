Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o

Adrian Năstase, fost premier al României, consideră că nu economia privată ar trebui să plătească prețul recesiunii în România, cât categoriile privilegiate. Dar pentru asta e nevoie de curaj.

”Oamenii pot accepta un anumit tip de sacrificiu, până la un anumit nivel, dar, pentru asta, eu cred că ar fi trebuit să existe niște măsuri mult mai dure la nivelul unor categorii privilegiate. Ăsta e primul lucru pe care trebuia să-l faci, la nivelul Guvernului” a sugerat fostul premier Adrian Năstase, în interviul acordat DCNews.

Întrebat de Bogdan Chirieac dacă s-ar fi atins de economia privată, așa cum a făcut-o premier Ilie Bolojan, Adrian Năstase răspunde: ”Nu, este o mare greșeală. Fără banii care vin de acolo - n.r. din mediul privat, nu poți să faci proiecte sociale”.

”De ce Dragnea a avut un succes foarte mare politic, la un moment dat? Pentru că a avut curajul să spună - am încurajat investițiile străine în România, dar nu vrem să acceptăm spolierea României prin intermediul acestor vectori” a subliniat Adrian Năstase, adăugând că ”fără măsuri de curaj, nu poți da semnalul necesar”.

Vezi interviul complet: