Data actualizării: 16:34 09 Apr 2026 | Data publicării: 16:32 09 Apr 2026

Ai grijă la această infecție cu transmitere sexuală. Este rezistentă la antibiotice
Autor: Alexandra Curtache

Ai grijă la această infecție cu transmitere sexuală. Este rezistentă la antibiotice / Foto: Unsplash

O infecție despre care aproape nimeni nu vorbește ar putea fi la fel de răspândită ca una dintre cele mai cunoscute boli cu transmitere sexuală, însă majoritatea oamenilor nici măcar nu au auzit de ea.

Printre cele mai des menționate infecții cu transmitere sexuală se numără clamidia, HPV (verucile genitale), gonoreea, herpesul și sifilisul. Însă o altă infecție, cu o rată de incidență similară cu cea a clamidiei, a trecut în mare parte neobservată și a fost descoperită abia în 1981.

Ce este Mycoplasma genitalium și cât de răspândită este

LloydsPharmacy Online Doctor afirmă că foarte puține persoane au auzit de Mycoplasma genitalium (Mgen) și că aceasta afectează aproximativ 2% din populație.

Mgen „este o infecție cu transmitere sexuală care poate afecta persoanele active sexual” și poate „afecta colul uterin, interiorul penisului sau rectul”, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

„Persoanele active sexual se pot infecta cu Mgen prin contact sexual vaginal sau anal fără prezervativ cu o persoană infectată. Cercetătorii încă încearcă să stabilească dacă partenerii sexuali pot transmite Mgen prin sex oral”, a declarat organizația de sănătate.

Aceștia menționează că „o persoană infectată cu Mgen poate transmite infecția altcuiva chiar și atunci când nu prezintă semne sau simptome”.

Simptome ale Mgen-ului

  • Secreții vaginale
  • Senzație de arsură la urinare
  • Secreții din penis
  • Mâncărime genitală
  • Sângerare după actul sexual
  • Inflamație la nivelul rectului

De ce Mgen este mai puțin cunoscută

Dr. Nikki Ramskill a explicat pentru Metro că, deși „se manifestă într-un mod asemănător cu clamidia, această boală este mai puțin cunoscută și mai greu de tratat”.

Fondatoarea clinicii The Female Health Doctor a avertizat că „Mgen nu este inclusă în screeningul standard pentru ITS, cu excepția cazului în care există un motiv specific, cum ar fi simptome specifice”.

Testele au devenit disponibile pe scară largă abia după 2017.

„Testarea pe scară largă ar putea duce la utilizarea inutilă a antibioticelor, ceea ce reprezintă o preocupare reală, având în vedere cât de rezistentă este deja această infecție”, a adăugat dr. Ramskill.

Mgen este puțin mai frecventă la femei decât la bărbați?

Boala este adesea asimptomatică la 50-70% dintre femei și la 80% dintre bărbați, potrivit Asociației Britanice pentru Sănătate Sexuală.

Dr. Babak Ashrafi a declarat pentru publicație că mai mult de jumătate dintre britanici au relații sexuale neprotejate și că „faptul că nu au fost testați pentru ITS precum gonoreea este îngrijorător”.

„La bărbați, aceasta este asociată cu epididimita (o afecțiune în care canalul situat în spatele testiculelor se umflă și devine dureros) și cu proctita (o inflamație a rectului). Tratamentul actual necesită, de obicei, o abordare cu antibiotice în două etape, de obicei doxiciclină urmată de azitromicină sau moxifloxacină”, spune el.

„Mgen netratat poate provoca complicații grave”, a avertizat Superdrug Online Doctor, adăugând că „în unele regiuni, ratele de rezistență depășesc 90%, ceea ce face ca Mgen să fie una dintre ITS-urile rezistente la antibiotice cu cea mai rapidă creștere”.

Dr. Ramskill a mai spus că pericolul pentru femei este că „poate duce la cervicită (inflamația colului uterin) și la boala inflamatorie pelviană (PID), care, în unele cazuri, poate afecta fertilitatea și poate provoca sângerări între menstruații”.

Sfatul este să folosiți prezervativul și să vă faceți testul dacă aveți simptome.

