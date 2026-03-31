Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară

Guvernul Bolojan a adoptat, în această seară, mai mult acte normative, după cum urmează:

”ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la data de 30 iunie 2026, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern.

Măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent, respectiv pentru o serie de alimente de bază și are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul alimentar.

Produsele alimentare pentru care Guvernul prelungește plafonarea adaosurilor comerciale

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

- pâine albă simplă (300–500 g)

- lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

- brânză telemea de vacă vrac

- iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

- făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

- mălai (până la 1 kg)

- ouă de găină calibrul M

- ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

- carne proaspătă de pui

- carne proaspătă de porc

- legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

- fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

- cartofi proaspeți albi vrac

- zahăr alb tos (până la 1 kg)

- smântână (12% grăsime)

- unt (până la 250 g)

- magiun (până la 350 g)

Lista rămâne nemodificată față de aplicările anterioare ale măsurii.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://www.madr.ro/comunicare/guvernul-prelungeste-plafonarea-adaosului-comercial-la-alimentele-de-baza-pana-la-data-de-30-iunie-2026.html

HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor.

Pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat beneficiarilor și pentru a evita blocajele administrative, actul normativ se modifică prin eliminarea condiționării plății ajutorului de stat de momentul adoptării sau rectificării legii bugetului de stat. Astfel, se creează premisele pentru accelerarea procesului de acordare a sprijinului financiar.

Măsura este adoptată în contextul instabilității pieței energetice internaționale, generată de tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu, care au condus la creșteri semnificative ale prețului combustibililor.

În prezent, la nivelul autorităților competente au fost înregistrate și analizate peste 2.500 de cereri de compensare pentru motorina achiziționată în trimestrul IV al anului 2025. Aplicarea mecanismului actual de acordare a ajutorului a fost însă limitată de necesitatea corelării cu procedurile bugetare.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025, se urmărește eficientizarea procesului de plată și asigurarea accesului mai rapid la sprijinul financiar pentru operatorii economici eligibili.

De asemenea, noile reglementări contribuie la evitarea unor blocaje similare în viitor, prin crearea unui cadru mai flexibil de acordare a ajutoarelor de stat, adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor.

Se plătesc salariile pentru Liberty Galați, Romaero și Damen Mangalia

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Prin actul normativ se aprobă lista operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, stabiliți în baza art. 14 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, lista operatorilor economici de interes strategic include:

S. Liberty Galați S.A.

S. Liberty Tubular Products Galați S.A.

S. Romaero S.A.

S. Damen Shipyards Mangalia S.A.

Cuantumul drepturilor salariale care vor fi achitate din Fondul de Garantare este de 257,7 milioane lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru ANOFM pentru această categorie de cheltuieli. Astfel:

pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv (Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA), suma alocată este de 168 milioane lei, pentru un număr de 2.949 beneficiari, pentru o perioadă maximă de acordare de 6 luni;

pentru operatorii de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru un număr de 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia S.A, respectiv 526 beneficiari de la Romaero SA, pentru o perioadă de 7 luni fiecare. (Cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de 5 luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 200/2006).

Adoptarea acestei hotărâri are ca obiectiv consolidarea cadrului de identificare și susținere a operatorilor economici cu rol esențial în economia națională, contribuind la creșterea rezilienței economice și la protejarea intereselor strategice ale României.

MEMORANDUMURI

Acordul UE Mercosur

MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului, Republica Argentina, Republica Federativă a Braziliei, Republica Paraguay și Republica Orientală a Uruguayului, pe de altă parte

Memorandumul prevede aprobarea semnării de către România, în nume național, a Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA), în contextul în care respectivul Acord a fost deschis spre semnare de către statele membre, cu posibilitatea parafării la 25 martie 2026 și respectiv 1 aprilie 2026.

Acest demers de semnare de către statele membre UE este complementar demersurilor similare de semnare de către UE a Acordului de parteneriat – EMPA, cât și a Acordului interimar de comerț – iTA, proces care s-a finalizat deja.

În urma parcurgerii pașilor procedurali de semnare și notificare a ratificării de către cel puțin un stat Mercosur, Acordul UE-Mercosur (pe ambele componente – EMPA și iTA) se va aplica provizoriu de la 1 mai 2026.

Decizia de semnare de către România vine în continuitate cu poziția exprimată deja la nivelul Consiliului UE de aprobare a deciziilor de semnare de către COM, în numele UE, și de aplicare provizorie a Acordului.

Odată semnat, Acordul EMPA urmează să parcurgă procedurile de ratificare în plan național în statele membre UE, MAE urmând să elaboreze, împreună cu MEDAT, proiectul Legii de ratificare care va fi supusă aprobării de către Parlamentul României.

Acordul va proteja aproximativ 350 de indicații geografice ale UE pe piața Mercosur, din care și 15 produse agricole românești cu indicație geografică.

Acordul generează noi oportunități de cooperarea și dialog UE-Merconsur pe teme de interes pentru România, în special în domeniul economic, cultural, abordarea provocărilor climatice și a integrității în sectorul privat și public.

Informații suplimentare: Acordul UE-Mercosur a fost semnat de Comisia Europeană și reprezentanți ai blocului Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay), la 17 ianuarie 2026, la Asunción, Paraguay.