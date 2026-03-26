Răsturnare de situație chiar înainte de ședința de Guvern: OUG pe carburanți nu e pe agendă!

UPDATE: În urmă cu scurt timp (11:15), Guvernul a transmis agenda ședinței de astăzi, al cărei scop era tocmai să treacă OUG care declanșa criza carburanților. Conform listei, fără alte precizări, Ordonanța de Urgență care declară criza carburanților în România nu se află pe agendă!

Update: Consiliul Legislativ încă nu ar fi avizat OUG pe criza carburanților, transmite B1TV.

Ultimă oră! Informația momentului din partea Executivului este că, într-un sfârșit, Guvernul intră în ședință. Este de așteptat să treacă OUG care declanșează criza carburanților.

Ședința de Guvern ar urma să înceapă la ora 11:30.

La ora aceasta, motorina standard costă 10,26 lei, iar benzina 9,41 lei. În urmă cu o săptămână, litrul de benzină standard costa cu 1 leu mai puțin.

”Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a dat asigurări premierul Ilie Bolojan, solicitat de CES ca Guvernul să suporte partea lui în criza carburanților în sensul în care diferența de TVA dată de scumpirea de la pompă să fie folosită ca să atenueze scăderea accizelor la carburanți.

Executivul a anunțat că modifică OUG, conform discuțiilor. Astăzi, ar urma ca formula modificată să treacă prin Guvern. Rămâne de văzut în ce formulă și dacă va avea efect sau nu la pompă după aproape trei săptămâni de scumpiri și combustibil care a trecut peste pragul psihologic de 10 lei/litru.