Ședință la Guvern, luni dimineață. Nu s-a luat o decizie privind prețul carburanților
Data actualizării: 13:03 30 Mar 2026 | Data publicării: 11:27 30 Mar 2026

Ședință la Guvern, luni dimineață. Nu s-a luat o decizie privind prețul carburanților
Autor: Ioan-Radu Gava

Premierul Bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Luni dimineață, la Guvernul României a avut loc o ședință a premierului Ilie Bolojan cu miniștrii Finanțelor și Energiei.

La Palatul Victoria a avut loc şedinţa grupului guvernamental de lucru în legătură cu un nou set de măsuri pentru limitarea preţului carburanţilor, potrivit Rador.

Cu toate acestea, potivit Realitatea Plus, la ședință au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție, dar nu s-a luat o decizie.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că nu este posibilă o diminuare a TVA, astfel că singura scădere a taxelor care se aplică benzinei şi motorinei se poate face la acciză. Ilie Bolojan a atras, însă, atenţia că intervenţia statului va fi limitată din cauza constrângerilor bugetare.

Pe de altă parte, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută prin diminuarea TVA sau prin reducerea proporţională a accizei. Noile măsuri vor veni în completarea primelor decizii de temperare a scumpirilor care intră în vigoare la 1 aprilie

La ora 13:00 urmează să aibă loc o ședință a coaliției.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Sucul de țelină: băutura-minune sau doar un mit? Ce spun, de fapt, specialiștii
Publicat acum 9 minute
Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D
Publicat acum 16 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 16 minute
Simularea la Matematică: Subiecte, dificultate și rezultate. Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, invitată la DC Edu
Publicat acum 21 minute
Miniștrii Energiei din UE caută soluții comune pentru criza provocată de războiul din Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Un specialist avertizează persoanele care își lasă telefonul la încărcat peste noapte
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close