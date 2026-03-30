Ședință la Guvern, luni dimineață. Nu s-a luat o decizie privind prețul carburanților

La Palatul Victoria a avut loc şedinţa grupului guvernamental de lucru în legătură cu un nou set de măsuri pentru limitarea preţului carburanţilor, potrivit Rador.

Cu toate acestea, potivit Realitatea Plus, la ședință au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție, dar nu s-a luat o decizie.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că nu este posibilă o diminuare a TVA, astfel că singura scădere a taxelor care se aplică benzinei şi motorinei se poate face la acciză. Ilie Bolojan a atras, însă, atenţia că intervenţia statului va fi limitată din cauza constrângerilor bugetare.

Pe de altă parte, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută prin diminuarea TVA sau prin reducerea proporţională a accizei. Noile măsuri vor veni în completarea primelor decizii de temperare a scumpirilor care intră în vigoare la 1 aprilie

La ora 13:00 urmează să aibă loc o ședință a coaliției.