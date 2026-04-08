€ 5.0949
|
$ 4.3602
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.3602
 
Vestea momentului pentru mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero
Data actualizării: 15:22 08 Apr 2026 | Data publicării: 15:00 08 Apr 2026

Vestea momentului pentru mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero
Autor: Andrei Itu

imagine cu bani, lei romanesti Bani. Sursa foto: Freepik

Ministerul Muncii a anunțat că mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero vor primi salariile restante înainte de Paște.

Salariile restante ale miilor de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero vor fi achitate înainte de Paști, a anunțat Ministerul Muncii.

Aproape 4.700 de salariați de Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero București vor primii banii restanți

Potrivit Ministerului Muncii, ”toți cei aproape 4.700 de salariați din cadrul societăților Liberty Galați S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. și Romaero S.A. București își primesc salariile restante, înainte de Paște, după ce Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a demarat procesul de plată a creanțelor salariale.

În total, 4.687 de angajați beneficiază de plata drepturilor salariale restante, după cum urmează:

  • 2.946 de salariați ai Liberty Galați S.A. – suma totală de 57.057.902 lei
  • 1.031 de salariați ai Damen Shipyards Mangalia S.A. – suma totală de 21.065.133 lei
  • 710 salariați ai Romaero S.A. București – suma totală de 4.010.172 lei”.

Mesajul ministrului Florin Manole, privind plata salariilor restante la Damen, Liberty, Romaero

„Am spus de fiecare dată că protejarea drepturilor salariale ale angajaților este o prioritate și ne-am ținut de acest angajament. Angajații de la Damen, Liberty, Romaero care își fac treaba nu au nicio vină pentru dificultățile prin care trec companiile și este esențial ca ei să beneficieze de drepturile care li se cuvin. Vom continua să folosim toate instrumentele legale pentru a sprijini salariații”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole.

Plățile au început în data de 7 aprilie 2026

În continuare, Ministerul Muncii spune că transferurile aferente acestor plăți au început în data de 7 aprilie 2026. Banii restanți au intrat deja în conturile angajaților de la Liberty.

„Transferurile aferente acestor plăți au început în data de 7 aprilie 2026, iar sumele urmează să fie virate în conturile beneficiarilor înainte de sărbătorile pascale.

Plățile sunt realizate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în baza documentației transmise de angajatori, și verificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, mai notează Ministerul Muncii.

Amintim că o serie de proteste au avut loc în februarie și martie la Șantierul Naval Damen Mangalia, acum în procedură de faliment, pentru neplata salariilor pe mai multe luni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
