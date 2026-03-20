Angajații Șantierului Naval Mangalia continuă protestele pentru a doua zi consecutivă

Sindicatul Liber Navalistul a demarat un protest spontan, pentru a doua zi consecutivă, în curtea Șantierului Naval Damen Mangalia, potrivit Blocului Național Sindical.

Joi, angajații au semnalat că nu și-au încasat salariile de trei luni. Aceștia au protestat și luna trecută.

Angajaţii nu şi-au primit salariile de trei luni

Câteva sute angajaţi ai Şantierului Naval Damen Mangalia au declanşat, joi, un protest spontan în faţa sediului administrativ, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de peste trei luni, ei fiind decişi să continue, în perioada următoare, acţiunile revendicative, au menţionat reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), potrivit Agerpres.

BNS solicită autorităţilor responsabile "să intervină urgent pentru deblocarea situaţiei şi plata salariilor restante".

Potrivit liderului Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, deşi la întâlnirea pe care sindicaliştii au avut-o pe 2 martie cu ministrul Economiei li s-a promis că li se vor plăti restanţele salariale pe baza modificării legislaţiei privind Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, normele de aplicare a acestui act normativ nu au fost încă adoptate.

"Suntem într-o situaţie critică, suntem disperaţi, salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă din cauza lipsei banilor", a spus Gobeajă.

Şantierul Naval Damen din Mangalia este în insolvenţă din iunie 2024, iar din cauza lipsei comenzilor situaţia a devenit critică.

Administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), anunţa în luna martie a acestui an că Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic, iar un plan de reorganizare a fost depus către judecătorul sindic.

Șantierul a acumulat datorii în valoare de peste 161 de milioane de lei

Laurenţiu Gobeajă declara anul trecut că, în perioada 19 iunie 2024 - iulie 2025, şantierul a acumulat datorii curente în valoare de peste 161 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32 de milioane de euro, acestea adăugându-se creanţelor deja înscrise în tabelul de creanţe, care se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro.

Încă de anul trecut, sindicaliştii de la Şantierul Naval Damen din Mangalia, societate cu salariaţi concediaţi sau aflaţi în şomaj tehnic, au organizat o serie de proteste, inclusiv la Ministerul Economiei şi chiar în faţa Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos şi la sediul administratorului judiciar, în Bucureşti.

"Motivul protestului - atragerea atenţiei asupra crizei majore fără precedent cu care ne confruntăm la şantierul din Mangalia şi solicitarea deblocării conflictului dintre acţionarii societăţii, precum şi implicarea lor în soluţionarea crizei economice şi sociale", arătaseră protestatarii.

La şantierul de la Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, "prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia", între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

În 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la compania coreeană Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru a deveni acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlul operaţional şi managerial al şantierului.