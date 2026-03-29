PSD pune piciorul în prag: Schimbare de premier sau ieșire de la guvernare

Liderul PSD Buzău a lansat critici la adresa actualei guvernări și a politicilor promovate de Ilie Bolojan, despre care spune că au dus la scăderea nivelului de trai.

„Astăzi, alături de colegii din Biroul Permanent Județean, am participat la întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est, la Brăila. Am discutat deschis despre viitorul guvernării și despre direcția în care merge România. Pe masă sunt trei opțiuni: continuarea guvernării în actualele condiții, marcate de blocaje și o comunicare tot mai dificilă, ieșirea de la guvernare sau continuarea într-o formulă în care există un nou prim-ministru și respect real între partenerii de coaliție. Pentru că realitatea nu mai poate fi ignorată”, a zis Romeo Lungu, președintele PSD Buzău.



„Politica lui Bolojan a eșuat. România nu este un tabel de contabilitate, iar românii nu sunt cifre. România înseamnă oameni care astăzi trăiesc mai greu, oameni care plătesc taxe mai mari, în timp ce prețurile cresc de la o lună la alta. Când peste 60% dintre români spun că o duc mai greu, nu mai vorbim despre economie. Vorbim despre sărăcie. Creșterea TVA și a accizelor a dus exact acolo unde PSD a avertizat: inflație, scăderea puterii de cumpărare și blocaj economic. Oamenii consumă mai puțin, firmele sunt afectate, iar economia încetinește. În loc de dezvoltare, avem nesiguranță. În loc de echilibru, avem presiune pe fiecare familie.

Iar când peste 80% dintre români spun că direcția este greșită, răspunsul nu poate fi încăpățânarea.

Responsabilitatea nu înseamnă să susții o guvernare proastă. Responsabilitatea înseamnă să o oprești și să schimbi direcția. România este deja într-o situație dificilă. Tocmai de aceea este nevoie de decizii curajoase, nu de blocaje și orgolii. Un partid responsabil trebuie să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume și să pună capăt unei politici care a dus la scăderea nivelului de trai”, a zis deputatul Romeo Lungu.

