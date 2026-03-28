PSD Dâmboviţa, rezultat vot privind participarea PSD la guvernare în actuala coaliţie

Propunerea a fost făcută de liderul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali PSD, la care au fost prezenţi preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, şi mai mulţi miniştri social-democraţi.

"Şi, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte (Sorin Grindeanu - n.r.), astăzi, la Târgovişte, pentru că sunt oamenii care vor vota şi pe 20 aprilie (...), o să participăm şi la acea dezbatere cu 5.000 de oameni, la propunerea dumneavoastră, dar ne uităm ochi în ochi, suntem faţă în faţă în această sală, eu aş vrea astăzi, aici, la Târgovişte, să supun la vot colegilor mei din PSD Dâmboviţa dacă sunt de acord sau nu să continuăm în această coaliţie, cu actualul prim-ministru, cu partide toxice şi, bineînţeles, aşa cum suntem astăzi. Stimaţi colegi, sunteţi de acord să mergem mai departe în actuala coaliţie? Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă? Deci toată lumea a votat pentru a schimba regula în coaliţie", a spus preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

Acesta a propus şi cinci teme de lucru pentru social-democraţi: proiecte pentru finanţare în sănătate, în educaţie, reformă administrativă, reducerea numărului de parlamentari şi un program pentru comunităţile locale.

"În ultimul an de zile avem un premier care a condus ţara numai cu foarfeca", a adăugat Corneliu Ştefan, care a concluzionat că PSD decontează deciziile guvernamentale.

