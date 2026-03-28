€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
DCNews Stiri Sorin Grindeanu: Am exclus o alianţă PSD - AUR / Precizări despre susținerea unui guvern minoritar
Data actualizării: 16:56 28 Mar 2026 | Data publicării: 16:56 28 Mar 2026

Sorin Grindeanu: Am exclus o alianţă PSD - AUR / Precizări despre susținerea unui guvern minoritar
Autor: Ioan-Radu Gava

psd sorin grindeanu Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Târgovişte, că este exclusă o alianţă PSD - AUR, iar social-democraţii nu vor vota un guvern minoritar

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a vorbit despre consultarea internă din PSD în legătură cu susținerea pentru guvernul condus de Ilie Bolojan și despre alianțele pe care social-democrații le au în vedere, potrivit Agerpres.

"Pentru fixarea cunoştinţelor e bine să tot repetăm lucrurile. Unu - noi facem consultare, în primul rând, pentru noi. Eu nu fac consultare (...) pentru cei din afară. Noi vom vota, în primul rând, pentru noi. Pentru Partidul Social Democrat. (...) Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR. Eu nu pot să comentez ce vor să facă ei şi ce spun ei. Noi decidem pentru PSD şi nici nu e rostul PSD să spună cum să se organizeze PNL. Al doilea lucru este cel legat de alianţe. Am exclus o alianţă PSD - AUR, o mai spun o dată. În al doilea rând, nu vom vota vreun guvern minoritar", a precizat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

CITEȘTE ȘI                -              Grindeanu: Îmi fac autocritica. Nu am știut că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia

Sorin Grindeanu a fost prezent, sâmbătă, la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa. La reuniune au mai participat miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close