Sorin Grindeanu: Am exclus o alianţă PSD - AUR / Precizări despre susținerea unui guvern minoritar

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a vorbit despre consultarea internă din PSD în legătură cu susținerea pentru guvernul condus de Ilie Bolojan și despre alianțele pe care social-democrații le au în vedere, potrivit Agerpres.

"Pentru fixarea cunoştinţelor e bine să tot repetăm lucrurile. Unu - noi facem consultare, în primul rând, pentru noi. Eu nu fac consultare (...) pentru cei din afară. Noi vom vota, în primul rând, pentru noi. Pentru Partidul Social Democrat. (...) Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR. Eu nu pot să comentez ce vor să facă ei şi ce spun ei. Noi decidem pentru PSD şi nici nu e rostul PSD să spună cum să se organizeze PNL. Al doilea lucru este cel legat de alianţe. Am exclus o alianţă PSD - AUR, o mai spun o dată. În al doilea rând, nu vom vota vreun guvern minoritar", a precizat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Sorin Grindeanu a fost prezent, sâmbătă, la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa. La reuniune au mai participat miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.