Corneliu Ștefan: PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice
Data publicării: 07:53 29 Mar 2026

Corneliu Ștefan: PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice
Autor: Crişan Andreescu

conferinta Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Întâlnirea regională a birourilor permanente ale organizațiilor PSD din Regiunea Sud-Muntenia, de  la Târgoviște de PSD Dâmbovița, a reconfirmat unitatea și forța unor organizații bine structurate spre rezultate.

La reuniune au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, vicepremierul Marian Neacșu, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, precum și președinții organizațiilor PSD din regiune: Ion Mînzînă – PSD Argeș, Marian Minea – PSD Giurgiu, Marian Pavel – PSD Ialomița, Vasile Iliuță – PSD Călărași și Adrian Gâdea – PSD Teleorman, vicepreședinte PSD pentru Regiunea Sud, împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și parlamentari.

Corneliu Ștefan: PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice

Discuțiile au fost aplicate și axate pe ceea ce contează cu adevărat: dezvoltarea comunităților, creșterea nivelului de trai al oamenilor și nevoia unor decizii politice și economice ancorate în realitatea din teren.

S-a vorbit și despre guvernare, într-un context în care actuala formulă nu mai proiectează speranță, iar tot mai multe dintre deciziile luate transmit mai degrabă ideea unor tăieri contabile, fără viziune și fără legătură cu pulsul real al economiei. În acest tablou, lipsa de direcție a lui Ilie Bolojan devine tot mai vizibilă.

În același timp, a fost subliniată nevoia ca PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice, inclusiv în perspectiva hotărârii pe care partidul o va lua pe 20 aprilie privind continuarea sau nu a participării la guvernare.

Întâlnirea de astăzi a fost nu doar un moment de analiză, ci și unul de mobilizare. Avem echipa, experiența și determinarea de a merge mai departe împreună, a precizat liderul PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

