Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 30. Amenințare la adresa campusurilor universitare. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi

Guvernele din Kuweit, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain şi Arabia Saudită au raportat duminică că au interceptat o serie de atacuri cu rachete şi drone provenite din Iran, după ce sâmbătă două persoane au fost rănite uşor într-un atac iranian asupra unei fabrici de aluminiu din Bahrain, informează Agerpres, citând EFE.
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, într-un scurt comunicat, că în ultimele ore a "interceptat şi distrus o duzină de drone" lansate împotriva teritoriului său.
La rândul său, armata kuweitiană a declarat că a răspuns "ameninţărilor din partea rachetelor şi dronelor ostile".
"Forţele armate kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare aeriană", a declarat armata kuweitiană într-un comunicat.
Această ultimă rundă de atacuri are loc după ce sistemele de apărare aeriană kuweitiene au doborât sâmbătă un val de atacuri care au implicat 15 drone.
Ministerul Apărării din EAU a declarat, într-un comunicat, că sistemele sale de apărare aeriană au acţionat împotriva "rachetelor şi dronelor provenite din Iran", fără a oferi detalii suplimentare.
Iranul a revendicat, duminică, responsabilitatea pentru atacurile asupra a două dintre cele mai mari topitorii de aluminiu din lume, din Bahrain şi Emiratele Arabe Unite, reaprinzând temerile privind perturbări majore ale economiei globale după o lună de război în Orientul Mijlociu.
Știrea inițială:
Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 30-a zi la rând. În cadrul acestui articol, DC NEWS vă prezintă, în regim LIVE, cele mai importante informații ale zilei despre războiul din Iran. Atacurile de ambele părți continuă, iar conflictul se extinde în zonă, după ce rebelii Houthi au lansat lovituri asupra Israelului și mai mulți pușcași marini ai SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. Iată care sunt cele mai noi informații ale dimineții:
