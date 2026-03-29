Pentagonul s-ar pregăti pentru operaţiuni pe teren în Iran

Pentagonul se pregăteşte pentru operaţiuni de câteva săptămâni pe teren în Iran, relatează Washington Post, citând oficiali americani.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 30. Amenințare la adresa campusurilor universitare. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi

Aceste operaţiuni nu ar echivala cu o invazie pe scară largă a Iranului, au subliniat oficiali americani sub protecţia anonimatului, ci ar implica raiduri pe teritoriul iranian atât de către forţe speciale, cât şi de către alte trupe, transmite Agerpres, citând AFP.

Potrivit Washington Post, sâmbătă nu era clar dacă preşedintele Donald Trump intenţionează să aprobe, în întregime, doar parţial sau deloc planurile Pentagonului.

USS Tripoli, care transportă 3.500 de marinari și pușcași marini, a ajuns în Orientul Mijlociu

Informaţia apare în contextul în care poziţia Statelor Unite în războiul din Orientul Mijlociu este consolidată de sosirea în zonă a navei de asalt amfibie Tripoli, anunţată sâmbătă de armata americană. Acest portelicopter conduce un grup naval format din aproximativ 3.500 de marinari şi puşcaşi marini, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Reamintim că secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat vineri că SUA îşi pot atinge obiectivele privind Iranul fără a desfăşura trupe terestre.

Preşedintele Donald Trump a menţinut însă o anumită ambiguitate cu privire la această posibilitate timp de câteva săptămâni, iar mai multe instituţii media americane au relatat în ultimele zile că preşedintele american ia în considerare trimiterea în curând a cel puţin 10.000 de soldaţi în Orientul Mijlociu.