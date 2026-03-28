DCNews Stiri Semnal că armata SUA ar putea debarca în Iran. Celebra navă USS Tripoli, de asalt amfibiu, a ajuns în Orientul Mijlociu / video
Data actualizării: 21:55 28 Mar 2026 | Data publicării: 21:55 28 Mar 2026

Semnal că armata SUA ar putea debarca în Iran. Celebra navă USS Tripoli, de asalt amfibiu, a ajuns în Orientul Mijlociu / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nava de asalt amfibie Foto: Unsplash

Armata americană anunţă sosirea unei navei de asalt amfibie Tripoli în Orientul Mijlociu

Nava americană de asalt amfibie Tripoli a sosit în Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Comandamentul militar american pentru această regiune (CENTCOM), potrivit AFP și Agerpres.

Nava Tripoli, care de obicei este staţionată în Japonia, a ajuns vineri în Orientul Mijlociu, a indicat CENTCOM într-un comunicat ce precizează că acest portelicopter se află în fruntea unui grup naval ce cuprinde circa 3.500 de soldaţi şi puşcaşi marini.

CITEȘTE ȘI               -              Rebelii Houthi au atacat pentru prima dată Israelul. Îngrijorări privind blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb

Grupul naval include aeronave de transport şi luptă, echipamente de asalt amfibie, arată comunicatul citat, ce este însoţit de patru imagini. În una dintre acestea poate fi văzută puntea vasului Tripoli cu mai multe elicoptere Seahawk, precum şi câteva aeronave Osprey, folosite în special pentru transportul trupelor.

Vineri, secretarul de stat american Marco Rubio spusese că SUA şi-ar putea atinge obiectivele privind Iranul fără a recurge la desfăşurarea de forţe terestre.

USS Tripoli este o navă de asalt amfibiu modernă din clasa America-class amphibious assault ship și este concepută să debarce trupe.

