Rebelii Houthi au atacat pentru prima dată Israelul. Îngrijorări privind blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb
Data publicării: 20:33 28 Mar 2026

Rebelii Houthi au atacat pentru prima dată Israelul. Îngrijorări privind blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb
Autor: Ioan-Radu Gava

rebelii houti cu arme in maini Foto: Agerpres

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, spun că au lansat prima lor operațiune militară care vizează pozițiile militare israeliene.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, spun că a efectuat prima „operațiune militară” care vizează Israelul, lansând o salvă de rachete balistice, în ceea ce au numit o demonstrație de solidaritate cu Iranul, Libanul, Irakul și Palestina, scrie Euronews.

„Forțele armate yemenite, cu sprijinul lui Dumnezeu, au efectuat prima lor operațiune militară, lansând un baraj de rachete balistice, vizând poziții militare sensibile pentru inamicul israelian.

Operațiunile sunt în sprijinul eforturilor Republicii Islamice Iran și ale axei de rezistență din Liban, Irak și Palestina”, se precizează în declarație.

Anterior, armata israeliană a declarat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, sâmbătă dimineață, pentru prima dată de la începutul războiului. Atacul de azi ridică îngrijorări cu privire la posibila intrare în război a houthiilor.

Sirenele au sunat în regiunea orașului Beer Sheba și în zona din apropierea principalului centru de cercetare nucleară al Israelului în cursul nopții trecute, în timp ce Iranul și Hezbollah au continuat, de asemenea, să tragă asupra Israelului.

Escaladarea pune acum sub semnul întrebării și dacă gruparea cu sediul în Yemen, susținută de Iran, va viza navele comerciale care călătoresc prin Marea Roșie, așa cum a făcut-o în timpul războiului Israelului din Gaza ori vor bloca Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Atacurile de sâmbătă reprezintă o întoarcere de 180 de grade a grupării, care anterior anunțase că nu se va alătura războiului.

israel
iran
razboi
război Orientul Mijlociu
rebelii houthi
Stramtoarea Bab el Mandeb
