Țara din Golf care își dorește intensificarea atacului asupra Iranului: „Oportunitate istorică”

Arabia Saudită ar fi îndemnat SUA să intensifice atacurile asupra Iranului, a confirmat o sursă de informații saudită, în timp ce analizează o decizie cu privire la participarea directă în conflict, potrivit The Guradian.

Sursa saudită a confirmat o știre din New York Times, care spunea că liderul de facto al regatului, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu întrerupă războiul împotriva Iranului și că atacul americano-israelian reprezintă o „oportunitate istorică” de a reface Orientul Mijlociu.

Sursa de informații a declarat că Riadul nu a cerut doar continuarea campaniei militare, ci intensificarea acesteia. Trump a părut să confirme știrea despre rolul prințului moștenitor, declarând jurnaliștilor marți: „Da, este un războinic. Luptă alături de noi”.

Arabia Saudită ar fi pregătită să intre în conflict

Până în prezent nu există rapoarte despre implicarea activă a armatei saudite în războiul de aproape patru săptămâni, dar un analist politic saudit a declarat că regatul va face, probabil, acest pas, dacă eforturile de pace actuale conduse de Pakistan eșuează.

„Ceea ce contează acum este decizia Iranului”, a declarat Mohammed Alhamed, un analist geopolitic saudit. „Dacă Iranul se implică serios, există încă o cale de a limita escaladarea. Dacă respinge condițiile și își continuă atacurile, pragul pentru acțiunea saudită va fi depășit”, a mai spus el.

Acesta a adăugat că Arabia Saudită „nu reacționează impulsiv”.

„Își calibrează răspunsul și se pregătește pentru un scenariu în care escaladarea, dacă se întâmplă, va fi deliberată și decisivă”, a spus el, adăugând că Arabia Saudită „nu a insistat asupra războiului”.

„A încercat să evite să fie atrasă în acest proces, menținând în același timp toate opțiunile pe masă”, a spus el.

Arabia Saudită a fost atacată de dronele iraniene, ca parte a răspunsului Teheranului la atacul americano-israelian din 28 februarie. Un atac cu drone, acum o săptămână, a lovit o rafinărie de petrol din Yanbu, pe coasta saudită a Mării Roșii.

Capacitatea Arabiei Saudite de a-și transporta exporturile de petrol prin conducte către Marea Roșie a însemnat că nu este la fel de vulnerabilă ca vecinii săi la tactica Iranului de a impune o blocadă aproape totală asupra transporturilor de petroliere care părăsesc Golful prin strâmtoarea Ormuz. Atacul asupra orașului Yanbu a semnalat un avertisment iranian că ar putea amenința și această linie de salvare economică.

Această amenințare s-ar multiplica dacă aliații Iranului din Yemen, mișcarea Houthi, s-ar alătura războiului cu propriul arsenal de rachete.

„Cred că Arabia Saudită menține încă o neutralitate prudentă în războiul Iran-Israel-SUA”, a declarat Hesham Alghannam, un expert saudit în apărare, pentru Agence France-Presse.

„Dacă Houthii atacă activele saudite, Riadul s-ar putea orienta către un sprijin defensiv al coaliției sau către represalii limitate”, a mai spus el.

Tensiuni între Arabia Saudită și Iran

Arabia Saudită și Iranul, care revendică roluri de conducere în lumea islamică sunnită și, respectiv, șiită, sunt de mult timp rivale regionale. Conform unei telegrame scurse de la Departamentul de Stat al SUA, unchiul patern al prințului moștenitor, regele Abdullah, a îndemnat armata americană în 2008 să „taie capul șarpelui”, o referire la regimul teocratic de la Teheran.

Khalid Aljabri, un comentator saudit în exil, a declarat că în ultimii ani preferința regatului a fost o soluție negociată la impasul privind programele nucleare și de rachete ale Iranului. Cu toate acestea, Trump și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, au lansat atacul comun în mijlocul discuțiilor axate pe limitele nucleare.

„În acest scenariu, când războiul are loc și escaladarea se întâmplă oricum, un Iran parțial degradat, un leu rănit, ar fi mai imprevizibil și mai periculos. Politica era să nu începi războiul, dar dacă îl începi, să termini treaba”, a spus Aljabri.

