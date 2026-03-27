€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentari / Sirenele sună în Bahrain / Alertă de securitate sporită și în Qatar
Data actualizării: 11:14 27 Mar 2026 | Data publicării: 09:10 27 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

imagine cu o racheta, razboi Racheta / Sursa foto: Freepik

Urmăriți live text, pe DC NEWS, evenimente de ultimă oră despre războiul din Orientul Mijlociu, ziua 28.

Update 4 - SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentari în Orientul Mijlociu (media)

Casa Albă şi Departamentul american al Apărării iau în considerare trimiterea a cel puţin 10.000 de soldaţi suplimentari în Orientul Mijlociu în următoarele zile, au relatat vineri Wall Street Journal (WSJ) şi site-ul de ştiri Axios, transmit AFP, Reuters şi Xinhua.

Scopul este de a-i oferi preşedintelui Donald Trump mai multe opţiuni militare, a explicat WSJ, citând oficiali ai Pentagonului, chiar dacă liderul de la Casa Albă şi-a extins ultimatumul privind atacuri asupra sectorului energetic iranian cu zece zile.

Noua desfăşurare americană, care ar include probabil infanterie şi vehicule blindate, s-ar adăuga celor circa 5.000 de puşcaşi marini şi miilor de paraşutişti din Divizia 82 Aeropurtată deja aflaţi în regiune, menţionează WSJ.

Nu este clar exact unde vor fi desfăşurate aceste forţe în Orientul Mijlociu, dar probabil că se vor afla la o distanţă de atac faţă de Iran şi Insula Kharg, un centru-cheie de export de petrol în largul coastelor iraniene, a adăugat WSJ.

Este încă un semn că o operaţiune terestră americană în Iran este pregătită cu seriozitate, a notat la rândul său portalul de ştiri Axios.

Un oficial american de rang înalt în domeniul apărării, citat de Axios, a indicat că se aşteaptă ca decizia să fie luată săptămâna viitoare.

Update 3 - „Rămâneți calmi”: Sirenele sună și în Bahrain

Ministerul de Interne din Bahrain a transmis că sirenele de alarmă au fost activate în țară.

„Cetățenii și rezidenții sunt îndemnați să rămână calmi, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur și să urmărească actualizările prin canalele oficiale”, a transmis ministerul.

Update 2: Qatar emite o alertă de securitate sporită

Serviciile de urgență din Qatar au emis recent o alertă de securitate sporită. Au fost trimise mesaje pe telefoanele din întreaga țară. Este prima alertă de acest fel din ultima săptămână.

Avertizarea le recomandă oamenilor să rămână în interior și departe de ferestre. Se sugerează posibila apropiere a unui rachetă sau a unei drone.

Update 1: India reduce taxele la carburanți, în contextul creșterii prețurilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Războiul perturbă aprovizionarea globală cu energie și duce la creșterea prețurilor. De asemenea, India a decis taxe la export pentru motorină și combustibilul de aviație, cu scopul de a proteja aprovizionarea internă. Cumpărăturile făcute din panică au provocat cozi lungi la benzinării. Autoritățile au făcut apel la populație „să nu se lase indus în eroare” de dezinformări, pe măsură ce temerile privind posibile penurii se răspândesc, scrie Al Jazeera.
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

război Orientul Mijlociu
iran
sua
israel
razboi iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close