Marius Șumudică a rămas „șomer”. Antrenorul român pleacă din Arabia Saudită

Antrenorul român Marius Şumudică şi-a reziliat, de comun acord, contractul cu echipa saudită de fotbal Al-Okhdood, a anunţat, sâmbătă, clubul aflat pe penultimul loc (17) în Saudi Pro League, pe platforma X.

Şumudică preluase echipa în data de 5 ianuarie şi a adunat 8 puncte în 14 etape. El îl înlocuise pe portughezul Paulo Sergio, care a obţinut doar cinci puncte cu Al-Okhdood în primele 12 etape.

Al-Okhdood a fost a treia echipă saudită din cariera lui Şumudică (54 ani) după Al-Shabab (două mandate) şi Al-Raed.