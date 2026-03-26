PMB are 1272 de angajați. Ciprian Ciucu anunță că 30% vor fi dați afară. Mai multe instituții vor fi comasate

1272 de angajați are Primăria Capitalei astăzi. ”Un număr foarte mare de angajați raportat la nevoile reale. Nu a mai fost organizată pe bune de foate mult timp. S-au mai schimbat organigrame, dar doar pentru a face loc unui sau altuia pe diferite posturi, de-a lungul timpului, în funcție de oameni, nu în funcție de nevoile instituției” a spus primarul general, Ciprian Ciucu, în urmă cu scurt timp, într-o conferință de presă.

”Am luat decizia de a reorganiza Primăria” a anunțat edilul, obligat și de o Ordonanță de Urgență, 7/2026.

”Până în 12 aprilie, Primăria Capitalei are termen să taie 30% din posturi, dintre care 20% să fie ocupate. Dacă nu am face acest lucru, nu vom mai primi cotele de la Guvern. Suplimentar, trebuie să punem în aplicare și legea 296/2023, care prevede tăieri la 10% din posturi și comasarea instituțiilor publice cu mai puține posturi. În Primăria Capitalei, nu s-a făcut această reorganizare impusă de lege, dar, evident, suntem nevoiți să o punem și pe aceasta în aplicare” a spus Ciprian Ciucu.

Vor intra în reorganizare:

Primăria Capitalei: ”170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Va fi un concurs, iar cei care-l vor câștiga vor rămâne pe post”.

Instituțiile de cultură: ”Vom comasa șapte instituții, cu diferite programe, unded dintre ele valoroase. CREART, ARCUB, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte. Problema este că sunt foarte multe care fac același lucru (...) Înființăm o nouă structură care va prelua aceste instituții. (...) Acum totalizează 267 de posturi. Vor rămâne cu 155”.

ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor. ”Avem nevoie de ADP București, care-și va asuma mai mult decât parcuri, cimitere și protecția plantelor. Își va asuma proiecte de regenerare urbană. Avem 771 de posturi, vor rămâne 511”.

Per total, 772 de posturi vor fi desființate. Un număr de aproximativ 400 de salariați vor intra în concursuri.

Citește și: Ilie Bolojan anunță desființarea a zeci de mii de posturi de la stat